Le réseau de l'organisation terroriste Fetullah Gulen (FETO), qui a orchestré la tentative de coup d'État manquée de 2016, est une question épineuse pour la politique étrangère de la Turquie.

Fetullah Gulen, qui a fondé sa secte au début des années 1970, est décédé dimanche aux États-Unis, où il s'était exilé pendant des années.

Malgré les demandes répétées d'Ankara et les preuves qu'elle avait partagées sur les activités illégales de Gulen, Washington a refusé de l'extrader. Cela a entaché les relations entre les deux alliés de l'OTAN.

FETO continue de représenter une menace pour la communauté internationale à partir des pays où elle gère des écoles et d'autres entreprises.

Le groupe terroriste de Gulen a établi un vaste empire d'établissements d'enseignement, d'entreprises privées, de banques, de médias et d'associations civiles en Turquie et dans d'autres pays. Cette expansion était au cœur d'un plan élaboré de longue date pour infiltrer et saper l'armée, les services de renseignement et le système judiciaire turcs.

Depuis le coup d'État manqué de 2016, qui a fait plus de 250 martyrs et des milliers de blessés, l'État turc a écarté les membres de FETO des institutions gouvernementales. Ankara a également averti ses alliés de prendre des mesures similaires.

Le coup d'Etat manqué

Dans la nuit du 15 juillet 2016, des chars ont traversé les ponts du détroit d'Istanbul et des avions de chasse ont tiré sur des civils turcs lors d'une tentative de coup d'État spectaculaire.

Des enquêtes ultérieures ont révélé que FETO était derrière cette tentative de coup d'État qui visait à renverser le gouvernement démocratiquement élu.

Les putschistes ont pris position sur des points stratégiques d'Istanbul et d'Ankara, notamment sur des ponts, tandis que des avions de chasse volant à basse altitude passaient en trombe, brisant le mur du son et semant la panique.

Au cours de la nuit, des personnalités de premier plan, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, ont appelé les citoyens à résister, ce qui a conduit à une vaste action civile contre le coup d'État.

La tentative de coup d'État a finalement été déjouée, mais non sans pertes et troubles importants. Elle a fait 253 martyrs parmi les civils et plus de 2 700 blessés.

Par la suite, les autorités américaines ont fait la sourde oreille aux demandes de la Turquie d'extrader Gulen, qui est décédé à l'âge de 82 ans. FETO a utilisé les États-Unis comme base de ses activités, d'où le groupe terroriste gère des centaines d'écoles à charte et d'ONG.

Le réseau mondial de FETO

FETO a une présence considérable au niveau international, notamment dans les écoles privées (environ 150 écoles à charte aux États-Unis) et les hôpitaux, qui constituent une source de revenus pour la secte criminelle.

Les écoles privées liées à FETO aux États-Unis servent à la fois à collecter des fonds en siphonnant l'argent des contribuables américains, à employer des disciples de Fetullah Gulen et à faire en sorte que les enseignants de FETO reversent un pourcentage important de leurs revenus au groupe terroriste.

Les écoles de FETO aux États-Unis ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour mauvaise gestion financière, détournement de fonds publics et abus de la procédure d'immigration.

Au fil des ans, le réseau terroriste a escroqué des milliards de dollars de l'argent des contribuables américains.

Le groupe a également opéré dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne. Il est également très présent dans les Balkans, en Asie centrale et dans plusieurs pays d'Afrique.

Certaines des activités de l'organisation ont mis à nu ses intentions criminelles.

FETO escroque l'armée américaine

Une enquête menée en 2020 a révélé qu'un membre de FETO aux États-Unis était impliqué dans un complot de plusieurs millions de dollars visant à escroquer le Pentagone.

Un concessionnaire automobile turco-américain, Hurriyet Arslan, lié à FETO dans le New Jersey, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour son rôle dans un complot international visant à voler des millions de dollars au ministère américain de la défense.

Le procureur Craig Carpenito a déclaré qu'Arslan, résident de Willingboro et originaire de Turquie, qui a obtenu la nationalité américaine en 2011, a conspiré avec des ressortissants turcs en 2018 pour voler l'argent d'un contrat du ministère de la défense d'une valeur de plus de 23 millions de dollars pour du carburant d'aviation devant être fourni par une entreprise en Corée du Sud.

Les écoles comme terrain de recrutement

FETO a utilisé les écoles pour recruter et endoctriner des jeunes en construisant un culte autour de Gulen.

En Turquie, FETO cible les familles pauvres pour diffuser son programme, mais dans d'autres pays, elle se concentre sur les familles influentes pour qu'elles envoient leurs enfants dans ses écoles.

On estime qu'un millier d'établissements d'enseignement appartiennent à FETO et sont gérés par lui dans le monde entier. Les étudiants qui subissent un lavage de cerveau dans ces écoles et dortoirs sont suivis de près par l'organisation tout au long de leur vie.

Le groupe terroriste est connu pour influencer ses adeptes et prendre des décisions cruciales concernant leur vie personnelle et professionnelle.

Et si cela ne suffit pas, l'affaire de 2021 impliquant des abus sexuels sur des enfants dans une école liée à FETO à Orlando, aux États-Unis, devrait suffire à ébranler tout le monde. Le directeur de l'Orlando Science Charter School a été arrêté pour ne pas avoir signalé les abus sexuels à la police et avoir tenté d'étouffer l'affaire.

Une secte dangereuse et un réseau clandestin

Le groupe utilise des techniques secrètes pour maintenir la discipline, la communication et l'anonymat, selon des responsables turcs.

Les membres de FETO promettent une loyauté absolue à Gulen et utilisent des applications cryptées telles que ByLock et Tango pour coordonner leurs activités. Ces mêmes applications ont été utilisées lors de la tentative de coup d'État défaite en 2016 en Turquie.

Ils utilisent également des billets d'un dollar portant des numéros de série spécifiques comme symboles de leur rang et communiquent par le biais de noms de code.

Les messages cryptiques de FETO sont souvent dissimulés dans les discours publics de Gulen, ce qui permet à l'organisation d'opérer sous le couvert d'une activité religieuse.

Ce secret rend difficile le suivi de leurs actions par les services de renseignement, ce qui met en évidence l'influence dangereuse du groupe, en particulier au sein des institutions de l'État. La Turquie a exhorté la communauté internationale à reconnaître les risques de sécurité posés par FETO.

Les fugitifs de FETO

Les poursuites pénales de grande envergure menées par Anakra ces dernières années ont pratiquement décimé FETO en Turquie.

Les autorités turques ont arrêté des milliers de membres de FETO, mais des centaines d'entre eux ont également réussi à fuir la Turquie pour se rendre aux États-Unis et dans des pays européens.

Les efforts coordonnés et persistants des missions turques à l'étranger ont permis d'exposer le véritable objectif de FETO et sa nature sectaire aux responsables d'autres pays.

Quelque 136 personnes originaires de 31 pays ont été extradées vers la Turquie ou expulsées de leur pays d'accueil à la demande d'Ankara.

Selon les autorités turques, quelque 16 % des membres fugitifs de FETO résideraient aux États-Unis et 23 % en Allemagne.

Assassinat de l'ambassadeur russe

L'ancien ambassadeur de Russie en Turquie, Andrey Karlov, a été abattu par Mevlut Mert Altintas, un policier qui n'était pas en service, à Ankara le 19 décembre 2016.

Gulen, qui vivait dans l'État américain de Pennsylvanie après avoir quitté la Turquie avec un faux passeport en 1999, a été lié à l'assassinat.

Les autorités turques ont souligné que l'assassinat était un acte de provocation visant à saboter les relations entre la Turquie et la Russie.

Cet incident a également été lié plus tard à un complot de FETO visant à déclencher une guerre entre la Turquie et la Russie.

