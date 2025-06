L'armée de la République démocratique du Congo a déclaré mardi qu'elle avait repris la ville de Kalembe, dans l'est du pays, un jour après sa prise par les rebelles du M23, mais ces derniers ont affirmé qu'ils contrôlaient toujours la localité.

Kalembe, situé dans le territoire de Walikale, dans le Nord-Kivu en proie aux milices, est passée sous le contrôle du M23 dimanche matin, lorsque les rebelles l'ont prise aux forces armées congolaises et aux groupes armés pro-gouvernementaux.

Le groupe M23 mène une nouvelle insurrection dans l'est du pays d'Afrique centrale depuis 2022. Le Congo et les Nations unies accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe avec ses propres troupes et armes. Le Rwanda dément.

Poursuite des combats

Le porte-parole de l'armée congolaise, Sylvain Ekenge, a déclaré que Kalembe avait été repris lundi. Mais Corneille Nangaa, chef de l'Alliance du fleuve Congo (AFC), qui comprend le M23, a déclaré que les rebelles contrôlaient toujours la localité.

Ekenge a déclaré que les combats se poursuivaient entre les milices pro-gouvernementales et le M23 dans les zones qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée.

Des troupes militaires ont été transportées par hélicoptère lundi matin pour faire face à la situation.

Luanda dénonce une violation de la trêve

L'incursion du M23 à Kalembe a violé un cessez-le-feu conclu en août sous la médiation de l'Angola, a déclaré le gouvernement angolais lundi.

Un responsable du territoire de Walikale, Kabaki Alimasi, a confirmé que l'armée avait repris la ville, mais a indiqué que les combats se poursuivaient à proximité.

"Les M23 ne sont pas loin", a-t-il déclaré. "Nous entendons des coups de feu, la population qui a fui n'est pas encore revenue".

L'insurrection dans l'est du Congo, riche en minerais, a aggravé la crise humanitaire dans le Nord-Kivu, où environ 2,6 millions de personnes étaient déplacées à la fin du mois de septembre, selon les Nations unies.

