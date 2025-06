Le gouvernement de Hong Kong interdit à la plupart des fonctionnaires d'utiliser des applications populaires telles que WhatsApp, WeChat et Google Drive sur leurs ordinateurs professionnels en raison de risques potentiels pour la sécurité.

Les dernières directives en matière de sécurité informatique du Digitial Policy Office (bureau de la politique numérique) ont incité de nombreux fonctionnaires à se plaindre des désagréments supplémentaires qu'elles entraînent.

Les agents de l'administration publique seront toujours autorisés à utiliser ces services sur leur lieu de travail à partir de leurs appareils personnels et pourront obtenir des dérogations à l'interdiction avec l'approbation de leur supérieur hiérarchique.

Les experts en technologies de l'information ont déclaré que les entreprises ont adopté des politiques similaires en raison des risques croissants de fuites de données et des défis en matière de cybersécurité.

Sun Dong, secrétaire à l'innovation, à la technologie et à l'industrie, a déclaré lors d'une émission de radio mardi que l'interdiction était nécessaire car le piratage informatique devenait un problème de plus en plus grave. Il a ajouté que les gouvernements des États-Unis et de la Chine avaient également adopté des mesures strictes pour leurs systèmes informatiques internes.

Au début de l'année, des violations de données dans divers départements du gouvernement de Hong Kong ont compromis les informations personnelles d'au moins des dizaines de milliers de personnes et ont suscité des inquiétudes.

