Par Franck Noudofinin, envoyéspécialà Kazan

L’adhésion de l’Égypte et de l’Éthiopie aux BRICS en 2024 représente un tournant significatif pour l’organisation et pour l’Afrique. Mais que peuvent apporter ces deux nations, fortes de leurs positions géopolitiques et de leurs économies respectives aux BRICS ?

Le BRICS, regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, occupe une position géopolitique stratégique grâce à sa taille économique, sa diversité culturelle et son influence croissante.

Ce bloc représente un poids important en population et en ressources naturelles, offrant une alternative aux blocs dominants comme le G7.

Une position géopolitique stratégique

L’Égypte située à la croisée de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Europe contrôle le canal de Suez, une route maritime clé pour le commerce mondial.

Son intégration aux BRICS peut renforcer les liens commerciaux entre les membres de l’organisation, facilitant l’accès aux marchés européens et asiatiques tout en influençant les routes commerciales mondiales.

Quant à elle, l’Éthiopie qui abrite le siège de l'Union Africaine, avec une position centrale dans la Corne de l’Afrique, joue un rôle crucial dans la sécurité régionale et les dynamiques politiques du continent africain. En tant que puissance émergente, son influence croissante dans la région est stratégique pour l’organisation, en particulier pour l’accès au marché africain de plus de 1,4 milliard d’habitants.

Des économies en pleine croissance

L’économie égyptienne est l’une des plus diversifiées d’Afrique, avec des secteurs en expansion tels que l’industrie, le tourisme, l’agriculture et les infrastructures. L’Égypte peut offrir aux BRICS une plateforme pour investir dans les technologies, l’énergie renouvelable et les infrastructures.

Connue pour être l’une des économies à la croissance la plus rapide du continent, l’Éthiopie a investi massivement dans les infrastructures, notamment les chemins de fer, l’énergie et les barrages, dont le barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu.

Ces projets peuvent attirer davantage d’investissements des membres des BRICS, en particulier dans les énergies renouvelables

Ressources naturelles et agricoles

Les deux nations sont riches en ressources naturelles. Malgré sa dépendance au pétrole et au gaz, l’Égypte cherche à diversifier ses sources d’énergie avec le solaire et l’éolien, ce qui cadre avec les objectifs des BRICS dans le secteur énergétique.

L’Éthiopie est un acteur majeur de l’agriculture, notamment pour le café et certains produits d’exportation. En s’associant aux BRICS, elle pourrait, moderniser sa propre production, jouer un rôle dans la sécurité alimentaire mondiale et augmenter ses exportations agricoles.

L’entrée de l’Égypte et de l’Éthiopie dans les BRICS pourrait non seulement accroître leur influence mondiale, mais aussi renforcer la voix de l’Afrique au sein de l’organisation.

Leur participation peut encourager une plus grande coopération sud-sud, renforcer les efforts de dé-dollarisation et offrir de nouvelles opportunités économiques pour le continent africain dans un ordre mondial multipolaire.

Ces deux nations sont bien placées pour soutenir l’ambition des BRICS de remodeler le système financier international.

