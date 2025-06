La Turquie et la Côte d'Ivoire ont signé un accord militaire pour renforcer les liens bilatéraux.

L'accord de coopération mutuelle a été paraphé mardi lors de l'exposition SAHA EXPO Defence and Aerospace Exhibition 2024, le plus grand pôle industriel de Turquie et d'Europe, qui se tient actuellement à Istanbul.

Plus de 1 400 entreprises de plus de 120 pays, 178 délégations d'acheteurs étrangers et 312 délégations officielles, dont 25 équipes de niveau ministériel, y participent.

Le ministre de la défense nationale Yaşar Güler a rencontré son homologue ivoirien Tene Brahima Ouattara, présent à la SAHA EXPO. À l'issue de la réunion, les deux ministres ont signé "un accord de coopération et de formation militaire", a déclaré le ministère turc de la défense dans un communiqué publié le X.

L'accord devrait permettre de développer les liens de sécurité entre la Turquie et la Côte d'Ivoire, y compris la formation. Après la signature de l'accord, les ministres Güler et Ouattara ont échangé les armoiries de leurs pays.

Renforcer les capacités militaires

L'industrie de la défense turque a connu une croissance rapide pendant près de vingt ans, devenant un acteur mondial de premier plan.

Les liens économiques, sécuritaires et diplomatiques entre la Turquie et les pays africains se sont renforcés ces dernières années.

Plusieurs pays africains utilisent des équipements militaires fabriqués par la Turquie, notamment des drones, pour lutter contre les menaces qui pèsent sur leur sécurité.

L'armée turque a également formé les armées des pays africains afin de renforcer leurs capacités en matière de sécurité.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s'est rendu en Côte d'Ivoire en 2016, ce qui a donné lieu à la signature de neuf accords bilatéraux dans les domaines de la sécurité, de l'économie, de la technologie et du développement des infrastructures.

