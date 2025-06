Un attentat terroriste a été perpétré au siège des Industries aérospatiales turques (TAI) dans la capitale, Ankara.

Selon les rapports, il y a eu une forte explosion et les images télévisées qui ont suivi ont montré un échange de coups de feu.

"Malheureusement, le nombre de martyrs s'élève à 5, avec un total de 22 blessés", a déclaré le ministre de l'intérieur Ali Yerlikaya aux journalistes mercredi en fin de journée.

Les services d'urgence ont été dépêchés sur place.

Des images télévisées ont montré un portail endommagé et un affrontement dans un parking voisin. Yerlikaya n'a pas précisé quelle organisation était à l'origine de l'attaque, le processus d'identification des assaillants se poursuivant.

Mais le ministre de la défense, Yasar Guler, a pointé du doigt l'organisation terroriste PKK.

"Nous infligeons à ces crapules du PKK la punition qu'ils méritent à chaque fois. Mais ils ne reviennent jamais à la raison", a ajouté Guler. "Nous les poursuivrons jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé."

Le bureau du procureur général d'Ankara a ouvert une enquête sur l'attaque terroriste visant l'installation. TAI est l'une des plus importantes entreprises de défense et d'aviation de Turquie. Elle produit notamment le KAAN, le premier avion de combat national du pays, ainsi que d'autres produits de pointe.

Condamnation mondiale

L'attentat terroriste d'Ankara a suscité des condamnations dans le monde entier.

Le président russe a été le premier à condamner l'attentat et à présenter ses condoléances à son homologue turc Erdogan, qui se trouve à Kazan pour assister au sommet des BRICS.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont également condamné l'attentat.

"Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et nous suivons de près l'évolution de la situation", a indiqué Rutte sur X.

Antonio Guterres a présenté ses condoléances à la Turquie. "Nous attendons des informations mais nous condamnons cette attaque contre des civils. Nous envoyons nos condoléances aux familles des victimes et espérons le rétablissement complet des blessés", a annoncé le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, au nom de M. Guterres.

Le Pakistan a condamné "fermement" l'attaque terroriste. Présentant ses "plus sincères" condoléances pour les pertes humaines, le président Asif Zardari a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple turcs.

"Le Pakistan est entièrement solidaire de ses frères et sœurs turcs en cette période difficile. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans ce lâche attentat et nous prions pour que les blessés se rétablissent rapidement", a affirmé Zardari.

L'Algérie et la Jordanie font également partie des pays qui ont condamné l'attentat.

Les États-Unis condamnent fermement l'attentat terroriste

L'administration Biden a fermement condamné l'attentat terroriste mortel perpétré contre le siège de Turkish Aerospace Industries (TAI) à Ankara.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a adressé les pensées de Washington aux "victimes de l'horrible attentat terroriste à Ankara, en Turquie."

"Ce matin, nos prières vont à toutes les personnes touchées et à leurs familles, et bien sûr au peuple turc en ce moment très difficile", a-t-il signalé lors d'un point de presse.

"Les autorités turques, comme elles l'ont dit, enquêtent sur un possible attentat terroriste et, bien que nous ne connaissions pas encore le motif ou l'auteur exact de cet acte, nous condamnons fermement cet acte de violence", a-t-il ajouté.