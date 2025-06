Le Mali, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et la République démocratique du Congo ont condamné mercredi une attaque terroriste « odieuse » contre une installation de l'industrie de la défense dans la capitale turque.

"La République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui s'est produite à Ankara. Nos pensées vont aux familles des victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La RDC réaffirme sa solidarité avec la Turquie et son engagement résolu dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, ajoute le communiqué.

Plus tôt, le président du gouvernement de transition du Mali, le président de transition Assimi Goita, a également condamné l'attaque.

"Nous condamnons fermement l'attaque terroriste contre le siège de Turkish Aerospace Industries à Ankara", a déclaré Goita dans un communiqué.

Solidarité totale

Exprimant sa « solidarité totale “ avec la Turquie, ” partenaire stratégique du Mali en matière de défense », il a affirmé que ses pensées allaient aux familles des victimes.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 22 blessées lorsque des terroristes ont attaqué les locaux de Turkish Aerospace Industries (TAI), selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

Les terroristes ont été « neutralisés », a-t-il ajouté.

Le chef du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan et commandant en chef des forces armées, le général de corps d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, a également envoyé un message de condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan et au peuple turc.

« Je vous présente, au nom du peuple et du gouvernement du Soudan, mes plus sincères condoléances pour les victimes de l'attaque terroriste, qui a fait un certain nombre de morts et de blessés », a déclaré Al-Burhan dans un communiqué.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a qualifié l'attaque de « lâche ».

« Je condamne fermement l'attaque terroriste en Turquie. C'est un acte lâche et barbare. Au nom du peuple sénégalais, j'exprime notre compassion et notre solidarité au président (turc) Recep Tayyip Erdogan, aux familles des victimes et au peuple turc ami », a souligné Faye.

« Paix aux âmes des défunts et prompt rétablissement aux blessés. »

Un acte lâche

La Somalie a quant à elle condamné l'incident, le qualifiant d'attentat terroriste « odieux ».

« Cet acte lâche n'est pas seulement une attaque contre la Turquie, mais une menace pour la paix et la sécurité mondiales. La Somalie, qui a été confrontée à des défis similaires, compatit avec la Turquie », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Somalie salue la réaction rapide des forces de sécurité et est convaincue que les responsables seront traduits en justice.

Mogadiscio a présenté ses condoléances aux familles touchées et a déclaré qu'elle était solidaire du peuple et du gouvernement turc.

« La Somalie reste engagée aux côtés de la Turquie et de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'un partenariat fondé sur des valeurs partagées et la confiance mutuelle “, a ajouté Mogadiscio, qui a exhorté la communauté internationale à ” renforcer la coopération contre le terrorisme ».

« Nous pourrons ensemble faire en sorte que de tels actes n'affaiblissent pas notre détermination à protéger notre peuple et à défendre la paix », a ajouté le communiqué.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp