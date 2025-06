Les pays des BRICS, qui représentent près de la moitié de la population mondiale, ont adopté mercredi une déclaration commune soulignant l’urgence d'un cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël poursuit sa guerre génocidaire dans l'enclave assiégée, tuant près de 43 000 Palestiniens.

“Nous soulignons la nécessité urgente d'un cessez-le-feu immédiat, global et permanent de Gaza, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et détenus des deux camps, qui sont détenus illégalement, l'acheminement sans entrave, durable et à grande échelle de l'aide humanitaire vers Gaza, ainsi que la fin de toutes les actions agressives”, ont affirmé les dirigeants des pays dans une déclaration commune mercredi.

Les pays membres ont réitéré leur "grave préoccupation" face à la détérioration de la situation et à la crise humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, et ont condamné les attaques contre "les opérations humanitaires, les infrastructures, le personnel et les points de distribution".

La déclaration appelle à la pleine mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et salue les efforts déployés par l'Égypte et le Qatar, ainsi que d'autres efforts régionaux et internationaux, pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et accélérer l’acheminement de l'aide humanitaire.

Les BRICS réaffirment également leur soutien à l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations unies "dans le cadre de leur engagement inébranlable en faveur de la solution des deux États, fondée sur le droit international".

Respecter l’intégrité du Liban

Les pays membres des BRICS ont aussi appelé Israël à "cesser immédiatement" les attaques contre la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et à "préserver l'intégrité territoriale" de ce pays.

"Nous condamnons fermement les attaques contre le personnel de l'ONU et les menaces à leur sécurité, et demandons à Israël de cesser immédiatement ces actions", a déclaré ce groupe de pays.

Les BRICS représentent près du tiers du PIB mondial. Le sommet regroupe les membres de longue date, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont donné leur nom au groupe, ainsi que les nouveaux membres que sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé mercredi pour participer au sommet en tant qu'invité.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp