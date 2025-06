Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue congolais Denis Sassou Nguesso en marge du sommet des BRICS qui s'est tenu jeudi dans la ville russe de Kazan.

La réunion s'est déroulée à huis clos.

Le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, et le conseiller principal du président turc pour la politique étrangère et la sécurité, Akif Cagatay Kilic, ont également participé à la réunion.

