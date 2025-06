L'attentat terroriste d'Ankara n'a fait que renforcer la détermination et l'engagement inébranlable de la Turquie à éradiquer le terrorisme, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Cet attentat ignoble a renforcé la détermination et la volonté de la Turquie d'éliminer le terrorisme », a affirmé le président Erdogan jeudi lors de son discours au sommet des BRICS en Russie.

Erdogan a remercié tous les « amis » pour leurs condoléances et leur solidarité après l'attentat terroriste perpétré mercredi à Ankara.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 22 blessées dans l'attaque terroriste contre le siège de Turkish Aerospace Industries (TAI) dans la capitale Ankara.

Israël incite à une guerre plus large

À propos des attaques israéliennes contre Gaza et le Liban, Erdogan a rappelé que : « Tant que l'effusion de sang au Moyen-Orient ne sera pas stoppée, on ne pourra pas parler de justice, de paix ou de développement pour l'avenir. L'attitude agressive d'Israël, qui a mis le feu à toute la région, a depuis longtemps dépassé toutes les limites, en particulier celles de la loi et de la conscience ».

« Le peuple palestinien est confronté à un génocide à Gaza. En attaquant le Liban, Israël a encore aggravé les atrocités... La création d'un État palestinien indépendant, souverain et géographiquement contigu, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base des frontières de 1967, est essentielle pour une paix durable et juste dans la région », a-t-il souligné.

Erdogan a exhorté tous les pays qui n'ont pas encore reconnu la Palestine en tant qu'État indépendant à le faire, avant de le fait que « le soutien inconditionnel apporté à Israël en matière d'armes et de munitions le rend encore plus téméraire dans ses attaques ».

Le rôle des BRICS

"Nous avons lancé une initiative à l'ONU pour mettre fin aux ventes d'armes à Israël." a annoncé Erdogan ajoutant "Je suis convaincu que les pays membres des BRICS vont s'efforcer de mettre fin aux ventes d'armes à Israël. J'espère que les pays membres des BRICS apporteront leur soutien dans ce domaine."

« L'ordre mondial de la justice et du développement ne peut être atteint qu'en établissant la paix et la sécurité au-delà de nos frontières », a déclaré Erdogan.

L'armée israélienne poursuit une offensive brutale sur Gaza depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe de résistance palestinien Hamas en octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, près de 42 800 personnes ont été tuées, principalement des femmes et des enfants, et plus de 100 400 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

« Nous pensons que les BRICS apportent une contribution inégalée à la construction d'un ordre mondial plus juste en servant le développement du commerce mondial, la croissance économique et les objectifs de développement durable », a insisté Erdogan.

« En tant que Turquie, nous sommes déterminés à faire progresser notre dialogue avec la famille des BRICS, avec laquelle nous avons développé des relations étroites basées sur le respect mutuel et des principes gagnant-gagnant », a ajouté le président.