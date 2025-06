Le président nigérian Bola Tinubu a réduit le nombre de véhicules et de membres du personnel de sécurité dont disposeront les ministres du gouvernement à l'avenir, afin d'économiser les fonds de l'État.

Le conseiller spécial du chef de l'État pour l'information et la stratégie, Bayo Onanuga, a déclaré dans un communiqué que la nouvelle directive prend effet immédiatement et que le conseiller à la sécurité nationale est chargé de « s'engager avec les agences militaires, paramilitaires et de sécurité pour déterminer une réduction appropriée de leur déploiement de véhicules et de personnel de sécurité».

Cette annonce intervient un jour après que le président Tinubu a réorganisé son gouvernement, limogeant cinq ministres, fusionnant certains ministères et nommant sept nouvelles personnes au poste de ministre.

Délégation étrangère

En janvier, le chef de l'État a réduit son entourage de 50 à 20 personnes lors de ses déplacements à l'étranger. Pour les déplacements locaux, il l'a ramené à 25 personnes.

Il a également réduit l'entourage du vice-président Kashim Shettima à cinq personnes pour les voyages à l'étranger et à 15 pour les voyages locaux.

Tinubu avait signalé à l'époque que cette mesure s'inscrivait dans le cadre de ses efforts de gestion prudente des ressources de l'État.

Le président, critiqué pour ses politiques de réforme économique, a déclaré que la récente réorganisation de son cabinet allait « revigorer » la « capacité d'efficacité optimale » de son administration.

Ces changements interviennent alors que le Nigeria est confronté à une crise du coût de la vie, aggravée par les prix élevés des denrées alimentaires et des carburants.