Une femme du New Hampshire risque une peine de plus de 50 ans de prison, voire la perpétuité, pour la mort de son fils de 5 ans, qui a été battu, affamé et exposé à des drogues, et qui ne pesait que moins de 9 kg lorsque son corps a été retrouvé enterré dans un parc du Massachusetts en 2021.

Danielle Dauphinais, 38 ans, doit comparaître devant le tribunal. Elle devait être jugée, mais elle a plaidé coupable le mois dernier de meurtre au second degré et d'autres chefs d'accusation dans la mort d'Elijah Lewis, dans le cadre d'un accord conclu avec les procureurs.

Le petit ami de Dauphinais, Joseph Stapf, a plaidé coupable d'homicide involontaire, d'agression au second degré, de falsification de preuves matérielles et de subornation de témoins en 2022 dans le cadre de la mort du garçon.

Il a été condamné à une peine de 22 à 45 ans de prison.

L'autopsie d'Elijah a montré qu'il souffrait de blessures au visage et au cuir chevelu, d'une intoxication aiguë au fentanyl, de malnutrition et d'escarres. Les procureurs ont lu une série de textos entre Stapf et Dauphinais qui exprimaient de l'hostilité envers Elijah et de la frustration s'il ne se comportait pas selon leurs souhaits.

"Il a dit qu'il voulait de la nourriture et qu'il voulait que j'arrête de l'affamer parce que ce n'est pas bien", dit l'un d'eux. Un autre message disait : "Je vais le tuer et je le fais », et un autre disait : "Je l'ai frappé avec la barre de douche, c'est tout ce que j'ai fait".

Certains des messages de Stapf à Dauphinais lui demandaient de donner plus de nourriture à Elijah pour le "faire grossir".

Elijah est né en Arizona en 2016 et ses parents ont divorcé un an plus tard. Dauphinais a déménagé dans le New Hampshire. En mai 2020, son père Timothy Lewis a emmené Elijah vivre avec Dauphinais, Stapf et la fille de 2 ans qu'elle avait avec Stapf. Ils vivaient dans le sous-sol d'une maison où résidait également la mère de Stapf.

