Thomas Kwoyelo, un commandant de niveau intermédiaire du célèbre groupe rebelle de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), a été condamné vendredi à 40 ans de prison en Ouganda pour des crimes de guerre tels que le meurtre, le viol, la réduction en esclavage, la torture et l'enlèvement.

Kwoyelo a été reconnu coupable de dizaines de crimes de guerre en août. C'était la première fois qu'un officier de son rang était jugé par la justice ougandaise.

"Le condamné a joué un rôle de premier plan dans la planification, la stratégie et l'exécution effective des infractions d'une extrême gravité", a déclaré le juge Duncan Gasagwa, l'un des quatre juges.

"Les victimes ont subi des douleurs et des souffrances physiques et mentales durables", a -t-il ajouté.

Kwoyelo a évité la peine de mort parce qu'il a été recruté par la LRA à un jeune âge, qu'il n'était pas l'un des commandants les plus importants et qu'il a exprimé des remords et une volonté de se réconcilier avec les victimes, a déclaré Gasagwa.

Kwoyelo avait nié les accusations au cours du procès. Son avocat, Caleb Alaka, a déclaré à la Cour qu'il ferait appel du verdict et de la sentence.

L'armée ougandaise a capturé Kwoyelo en 2009 dans le nord-est du Congo et son cas a suivi les méandres du système judiciaire ougandais jusqu'à ce qu'il soit condamné en août.

Il a été reconnu coupable de 44 chefs d'accusation, 31 ont été rejetés comme étant des duplications d'autres chefs d'accusation et il a été acquitté de trois chefs d'accusation.

Fondée à la fin des années 1980 dans le but de renverser le gouvernement, la LRA a brutalisé les Ougandais sous la direction de Joseph Kony pendant près de 20 ans, en combattant l'armée à partir de bases situées dans le nord de l'Ouganda.

Un mandat d'arrêt a été délivré par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre de Kony en 2005, ce qui fait de lui le plus ancien fugitif de la Cour.

