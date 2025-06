L'armée iranienne a déclaré que les attaques israéliennes contre le pays avaient visé des bases militaires dans les provinces d'Ilam, de Khuzestan et de Téhéran, causant des "dégâts limités".

Elle a affirmé samedi que ses défenses aériennes avaient atténué les dommages infligés par les attaques israéliennes.

L'Iran est prêt à riposter à l'"agression" israélienne, a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim, citant des sources.

"Il ne fait aucun doute qu'Israël recevra la réponse appropriée à toute action qu'il entreprendra", ont déclaré les sources.

L'Iran a annoncé la reprise de ses vols normalement à partir de 5 h 30 GMT, a indiqué Tasnim, à la suite d'une brève suspension après qu'Israël a frappé des cibles militaires dans le pays.

Entre-temps, l'Arabie saoudite a condamné le ciblage militaire de l'Iran comme une "violation de sa souveraineté" et des lois internationales, exhortant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et appelant la communauté internationale à prendre des mesures en vue d'une désescalade et de la fin des conflits dans la région.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'Iran ne devrait pas répondre à la vague de frappes israéliennes, appelant toutes les parties à la retenue.

"Je suis convaincu qu'Israël a le droit de se défendre contre l'agression iranienne. Je suis tout aussi convaincu que nous devons éviter une nouvelle escalade régionale et j'invite toutes les parties à faire preuve de retenue".

Les États-Unis s'engagent à défendre Israël

Selon un haut responsable américain, les États-Unis ont appelé à la fin des frappes de représailles entre Téhéran et Tel-Aviv.

Washington s'est déclaré "tout à fait prêt" à défendre Israël si l'Iran répond aux attaques israéliennes contre les installations militaires iraniennes.

"Cela devrait être la fin de cet échange direct de tirs entre Israël et l'Iran", a déclaré le responsable à la presse. "Si l'Iran décide de répondre, nous sommes tout à fait prêts à défendre Israël et à le soutenir, et il y aura des conséquences", a -t-il averti.

Il a qualifié les frappes israéliennes de "ciblées" et de "précises", destinées à "dissuader de nouvelles attaques".

Affirmations israéliennes

L'armée israélienne a déclaré avoir conclu son attaque aérienne contre l'Iran, affirmant avoir touché les installations de fabrication de missiles de Téhéran, les réseaux de missiles sol-air et d'autres capacités aériennes dans plusieurs régions.

"Sur la base de renseignements, les avions de l'IAF (armée de l'air) ont frappé les installations de fabrication de missiles utilisés pour produire les missiles que l'Iran a tirés sur l'État d'Israël au cours de l'année écoulée", a expliqué l'armée dans un communiqué.

"Simultanément, l'IDF (armée) a frappé des réseaux de missiles sol-air et d'autres moyens aériens iraniens destinés à restreindre la liberté d'opération aérienne d'Israël en Iran", a ajouté l'armée israélienne.

L'armée a précisé que cette frappe avait été menée en réponse aux récentes attaques iraniennes contre Israël et ses citoyens.

"Nos avions sont rentrés sains et saufs. La frappe de représailles est terminée et la mission a été remplie", a -t-elle ajouté.

L'armée israélienne a estimé que ses frappes visant les défenses aériennes de l'Iran samedi lui avaient donné une plus grande liberté d'action dans le ciel iranien.

"Désormais, l'État d'Israël dispose également d'une plus grande liberté d'action dans le ciel iranien", a déclaré le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse télévisée.

