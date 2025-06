Par Sylvia Chebet

Comme les musées, les grandes villes du monde encapsulent le flux de l'histoire, de la culture, des traditions et de l'expérience humaine, tout en évoluant.

Rabat, la capitale du Maroc, incarne ce que les écrivains recherchent dans une ville : des rues, des ruelles, des bâtiments et des places publiques qui recèlent des histoires attendant d'être racontées.

Comme le dit l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, « Rabat est le lieu où la tradition rencontre la modernité, et la littérature est le pont entre les deux ».

Ben Jelloun a été conforté dans son opinion lorsque la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a annoncé ce mois-ci que Rabat avait été désignée « Capitale mondiale du livre 2026 ».

Rabat est la 26e ville à se voir décerner cette prestigieuse épithète depuis 2001, succédant ainsi à Rio de Janeiro au Brésil.

Elle n'est que la cinquième ville africaine à recevoir cet honneur après Alexandrie en Égypte (2002), Port Harcourt au Nigeria (2014), Conakry la capitale guinéenne (2017) et son homologue ghanéenne Accra (2023).

« Le fait d'être nommée capitale mondiale du livre est un accomplissement important pour la communauté littéraire de Rabat », a déclaré à TRT Afrika Latifa Moftaqir, directrice marocaine du livre, des bibliothèques et des archives.

« Cet honneur place la ville sur la carte mondiale et inspirera certainement des collaborations à travers le continent. Il montre également que l'Afrique est de plus en plus reconnue pour ses contributions à la littérature ».

Pour prendre sa décision, le comité consultatif de l'UNESCO sur la capitale mondiale du livre a pris en compte le mélange puissant d'histoire riche, d'engagement en faveur de la préservation de la culture et de scène artistique dynamique de la ville.

Un mélange d'ancien et de nouveau

Hassan Najmi, ancien président de l'Union des écrivains marocains et auteur de deux romans et de recueils de poésie traduits dans plus de dix langues, qualifie volontiers sa ville natale, Rabat, de « ville lumière ».

« C'est une ville propre et magnifique qui abrite de nombreuses universités et intellectuels », explique-t-il à TRT Afrika. Fondée au XIIe siècle, Rabat est située sur la côte atlantique, au nord-ouest du Maroc.

L'UNESCO décrit le style architectural et décoratif distinctif de la ville comme le produit d'un échange fertile entre son passé arabo-musulman et le modernisme occidental.

Ce mélange d'ancien et de nouveau a longtemps été célébré dans la poésie et la prose marocaines, créant ce que Najmi appelle la « capitale de la culture, de la littérature et de la création ».

« Rabat est un carrefour culturel où les livres contribuent à transmettre le savoir et les arts dans toute leur diversité ».

L'industrie locale du livre, en plein essor, joue également un rôle crucial dans le développement de l'éducation », déclare Azoulay, avant d'ajouter : « Ces actions s'inscrivent dans le cadre du mandat de l'UNESCO ».

L'idée d'une « capitale mondiale du livre » est née d'une idée inscrite dans l'acte constitutif de l'UNESCO en 1945 : « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».

Avec 54 maisons d'édition, le troisième salon international du livre et de l'édition en Afrique et un nombre croissant de librairies, l'UNESCO note que l'industrie du livre à Rabat est à l'avant-garde de la démocratisation du savoir.

Rabat a également produit des œuvres de fiction et des ouvrages universitaires comme une horloge, faisant progresser l'économie créative de la ville.

L'UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont reconnu Rabat pour son « engagement clair en faveur du développement littéraire, de l'autonomisation des femmes et des jeunes par la lecture et de la lutte contre l'analphabétisme », en particulier au sein des communautés défavorisées.

Une culture de la lecture en pleine évolution

Moftaqir décrit la culture de la lecture au Maroc comme étant « modérée », bien qu'en constante évolution, en particulier parmi la jeune génération. « Les universités, les programmes d'alphabétisation et les bibliothèques publiques ont joué un rôle dans la promotion de la lecture ».

« Les cafés littéraires et les foires du livre ont également contribué au développement d'une solide culture de la lecture », explique-t-elle à TRT Afrika.

Toute ville désignée comme capitale mondiale du livre par l'UNESCO est censée promouvoir les livres et la lecture pour tous les âges et tous les groupes, à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, et organiser une série d'activités littéraires tout au long de l'année.

À Rabat, avril 2026 marquera le début d'une initiative visant à renforcer l'alphabétisation des Marocains par le biais d'une célébration qui durera toute l'année.

« Il est impératif de rassembler les forces vives de la scène culturelle et littéraire marocaine - les écrivains, les poètes, les universitaires et les éditeurs - pour créer un moment fort en 2026 », affirme le poète et romancier Najmi, enthousiaste à l'idée de ce qui l'attend.

Lui et son compatriote marocain Ben Jelloun comptent déjà parmi les meilleurs praticiens de la littérature au monde. D'autres noms illustres figurent sur cette liste, notamment Abdelfettah Kilito, célèbre pour ses essais et ses critiques littéraires, et Abdellatif Laabi, poète et journaliste.

