La campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 s'est ouvert dimanche au Sénégal, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Le Pastef, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, est l’un des principaux acteurs de cette élection. En face, la coalition Takku Wallu Sénégal (Ensemble pour sauver le Sénégal) regroupe le Parti démocratique sénégalais (PDS) et l’Alliance pour la République (Apr) de l’ancien président Macky Sall.

L’ancien Premier ministre Amadou Ba, deuxième lors de la dernière présidentielle, dirige la coalition d’opposition Jamm Akk Njerign (La paix et le pouvoir), soutenue par le Parti socialiste. Un autre regroupement important est Samm Sa Kaddu (Tenir sa promesse), mené par Barthélémy Dias, maire de Dakar.

Le vendredi 25 octobre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la nation, appelant à l’unité nationale et à l’apaisement à l’approche de la campagne électorale.

Il a mis en garde contre les propos et comportements à caractère communautaire ainsi que les menaces qui ont circulé dans l’espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Il a rappelé que les divergences doivent s’exprimer de manière respectueuse.

Le président a également réaffirmé son engagement à servir tous les Sénégalais "sans distinction", soulignant qu’il a quitté ses fonctions de Secrétaire général du Pastef Les Patriotes pour se positionner "au-dessus des querelles partisanes".

Il a insisté sur l’importance des élections comme un moment de choix démocratique, et non un prétexte à la discorde, garantissant que le scrutin sera "libre, démocratique et transparent".

Il a salué la "maturité exceptionnelle" du peuple sénégalais, évoquant la transition pacifique lors de la dernière présidentielle comme preuve de la robustesse des institutions et de la démocratie sénégalaise.

Pour assurer la transparence, la Direction Générale des Élections (DGE) a mis en place un calendrier strict. La carte électorale a été publiée le 17 octobre 2024, et la campagne qui démarre ce dimanche 27 octobre se terminera le 15 novembre.

Les 165 sièges de l’Assemblée nationale restent inchangés, avec 97 députés représentant le territoire national et 15 pour la diaspora.

