Les combattants des Forces armées soudanaises (FAR) se sont déchaînés dans les villages et les villes de l'est et du nord de la province de Gezira entre le 20 et le 25 octobre, tirant sur des civils et agressant sexuellement des femmes et des jeunes filles, ont indiqué les Nations unies dans un communiqué samedi, ajoutant qu'ils avaient pillé des biens privés et publics, y compris des marchés ouverts.

'' Il s'agit de crimes atroces'', a déclaré Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire des Nations unies au Soudan, dans un communiqué publié samedi. Les femmes, les enfants et les personnes les plus vulnérables subissent de plein fouet les conséquences d'un conflit qui a déjà fait beaucoup trop de victimes.

Clémentine Nkweta-Salami a déclaré que les attaques ressemblaient aux horreurs commises pendant le génocide du Darfour au début des années 2000, notamment les viols, les violences sexuelles et les massacres.

L'Union des médecins soudanais a déclaré dans un communiqué qu'au moins 124 personnes avaient été tuées et 200 autres blessées dans la ville de Sariha, ajoutant que le groupe avait rassemblé au moins 150 autres personnes.

Elle a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à faire pression sur les forces de sécurité pour qu'elles ouvrent des '' couloirs de sécurité '' afin de permettre aux groupes d'aide d'atteindre les habitants des villages touchés. '' Il n'y a aucun moyen d'aider les blessés ou de les évacuer pour qu'ils soient soignés '', précise le communiqué.

Des images circulant sur Internet, dont certaines ont été partagées par des combattants de RSF, montrent des membres du groupe paramilitaire en train de maltraiter des personnes détenues. Une vidéo montre un homme portant un uniforme militaire qui saisit un vieil homme par le menton et le traîne tandis que d'autres hommes armés scandent des chants en arrière-plan.

La RSF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La Coordination des forces démocratiques civiles, une alliance de partis et de groupes pro-démocratiques, a également accusé les FAR d'avoir pris d'assaut des villages et d'avoir ouvert le feu sur des civils, ainsi que d'avoir rassemblé et maltraité '' un grand nombre de résidents ''.

Dans une déclaration, l'alliance a tenu les forces de sécurité '' responsables de ces violations massives '' et a demandé que les personnes chargées de les préparer répondent de leurs actes. L'attaque de Gezira a eu lieu alors que l'armée avait repris avec succès des zones tenues par les forces de sécurité.

En septembre, l'armée a lancé une vaste opération dans la capitale Khartoum et ses environs, reprenant de larges pans de territoires aux mains des forces de sécurité.

Au début du mois, elle a également pris le contrôle de Jebel Moya, une zone montagneuse stratégique dans la province de Gezira, ainsi que des zones dans la province de Gezira et la province voisine de Sinnar, chassant les forces de la RSF.

En octobre, un des principaux commandants des FAR, Abu Aqlah Keikel, le dirigeant de facto de Gezira, a fait défection et s'est rendu à l'armée.

