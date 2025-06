La Turquie célèbre le 101è anniversaire de la fondation de sa République par des festivités nationales commémorant cette étape historique.

Les événements ont commencé par une cérémonie à Ankara, où le président Recep Tayyip Erdogan, accompagné de personnalités du gouvernement et de l'armée, a rendu hommage au fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, à Anitkabir, son mausolée.

Erdogan a souligné la résilience de la Turquie et sa détermination à poursuivre la vision de modernisation et de développement d'Atatürk.

Les célébrations se sont étendues à l'ensemble du pays, notamment à Istanbul, où d'impressionnants jeux de lumière ont illuminé le Bosphore.

Les citoyens, des écoliers aux fonctionnaires, se sont rassemblés pour des défilés, des concerts et des feux d'artifice, exprimant ainsi leur unité et leur fierté. À l'échelle internationale, les ambassades turques ont organisé des rassemblements similaires, soulignant la présence mondiale de la Turquie.

Cette année, les événements organisés à l'occasion de la fête de la République ont non seulement honoré le parcours historique de la nation, mais ont également mis en lumière les réalisations et les aspirations contemporaines de la Turquie, notamment en matière de développement économique et social.

Le message d'Erdogan a célébré les principes durables de la République et a transmis une vision de la Turquie en tant que nation forte et résiliente sur la scène mondiale.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp