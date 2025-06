La ministre togolaise de la communication et des médias, et porte-parole du Gouvernement, Yawa Kouigan, a affirmé, lundi, la détermination des autorités togolaises à « maintenir la qualité des relations » entre le Togo et la Turquie, et « à la faire grandir au bénéfice des deux Etats, au bénéfice de leurs populations et surtout de leurs régions respectives ».

Elle se confiait à Anadolu à l’occasion d’une cérémonie commémorative du 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, organisée par l’ambassade de Turquie à Lomé au Togo. Plusieurs personnalités togolaises, des amis de la Turquie et des opérateurs économiques turques installées au Togo, y ont pris part.

Ces dernières années, a déclaré Mme Kouigan, « les relations entre le Togo et la Turquie vont en s’accélérant, en s’accroissant et en s’étoffant. Et ce qui sert de cadre à tout cela, c’est le volet diplomatique et un peu politique de ces relations ».

Mais au-delà, elle a soutenu qu’il y a « une grande amélioration dans les relations entre les deux pays dans les domaines comme le commerce, les affaires, le tourisme, la culture et les échanges ».

Pour elle, les relations dans ces différents domaines « sont de plus en plus larges et importants, de sorte qu’en ce 101è journée de la République turque, il n’y a rien d’autre à faire si ce n’est de se réjouir de l’excellence des relations entre le Togo et la Turquie ».

Ces déclarations de la porte-parole du gouvernement togolais ont trouvé leur confirmation dans les propos de Muteber Kılıç, ambassadrice de la République de la Turquie au Togo.

« Tandis que le volume des échanges entre la Turquie et le Togo en 2021 avait atteint 128 millions de dollars, ce volume des échanges à la fin de l'année dernière (2023) a atteint presque 300 millions de dollars » a indiqué la diplomate turque dans un discours, rappelant au passage sur le plan politique, les visites mutuelles des chefs d’Etat des deux pays (Recep Tayyip Erdoğan le 19 octobre 2021 à Lomé, et Faure Gnassingbé le 3 juin 2023 à Ankara) qui ont permis l'approfondissement et la diversification des relations de coopération entre les deux pays.

Muteber Kılıç a également affirmé que « le Togo est le meilleur exemple de l'approche africaine que la Türkiye mène en Afrique ».

« Nous considérons le Togo comme l'un de nos principaux partenaires au niveau politique, économique, militaire et culturel en Afrique », a-t-elle assuré.

A ce titre, elle a annoncé qu’il est donc possible désormais pour les Togolais, de faire leur demande de visa auprès de l’ambassade de la Turquie à Lomé pour leurs voyages d'affaires ou touristiques en Turquie. Avant, il fallait aller soit au Bénin soit au Ghana pour obtenir ce document de voyage. Une nouvelle qui a enchanté la porte-parole du gouvernement togolais.

« Sur ce volet consulaire, je pense que c’est une annonce majeure et nous devons dire et répéter, pour que la nouvelle soit sue de tous nos compatriotes que désormais les visas pour la Turquie peuvent être demandés à Lomé » a commenté Yawa Kouigan.

Dans les jours à venir, du 14 au 18 novembre notamment, la Turquie sera l'invitée d'honneur du Festival International d'histoire d'Aného, au Togo.

« Lors du festival, la culture, la musique et la gastronomie turque seront présentés à nos amis Togolais. Dans le cadre du festival le 18 Novembre se tiendra le Forum Economique Togo-Turquie ou les hommes et femmes d'affaires turcs rencontreront leurs partenaires Togolais », a détaillé Muteber Kılıç.

