Par Mahmoud Shaaban

Les frappes israéliennes sur l'Iran, prévues de longue date, pourraient avoir officiellement entraîné Téhéran dans une guerre régionale.

Les frappes ont touché des actifs iraniens clés, notamment des défenses aériennes près de la frontière irakienne à Ilam, des installations de missiles balistiques et des sites précédemment associés aux ambitions nucléaires de l'Iran, bien qu'ils aient été libérés depuis 2003.

Les médias officiels iraniens ont présenté ces frappes comme des interceptions réussies de missiles israéliens, un message destiné à rassurer un public iranien de plus en plus sceptique, qui s'interroge à la fois sur l'objectif de cette guerre et sur la valeur des investissements de l'Iran dans ses alliés extérieurs en Irak et au Liban.

Mais pour l'Iran, les enjeux sont allés au-delà de l'influence régionale. La confluence de courants militaires, diplomatiques et idéologiques l'amène désormais à envisager de jouer un rôle en première ligne dans un conflit qui, jusqu'à récemment, n'avait été mené que par personnes interposées.

Comment cela a commencé

Les dirigeants iraniens ont commencé à réaliser que les attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre auraient des répercussions considérables dans la région après la mort mystérieuse du président iranien Ebrahim Raisi et du ministre des affaires étrangères Amir Hossein Abdollahian.

Bien que le gouvernement ait officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un « accident météorologique », de nombreux hauts fonctionnaires iraniens restent convaincus que le gouvernement israélien a joué un rôle dans l'orchestration de l'accident.

Ce soupçon résonne fortement dans les hautes sphères du pouvoir iranien, tant sur les lignes de front que dans les rangs secondaires, alimentant la conviction largement répandue que l'implication secrète d'Israël visait à entraîner l'Iran dans une guerre qu'il ne pouvait pas ignorer.

Toutefois, les responsables iraniens n'ont pas voulu l'annoncer publiquement, craignant qu'une accusation officielle ne pousse l'Iran à réagir, car c'est ce que la population iranienne et « l'axe de la résistance », une coalition de factions militaires liées à l'Iran au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, attendraient en représailles de la mort de Raisi et d'Abdollahian.

Les responsables iraniens craignaient qu'une telle réaction ne les conduise directement à un conflit ouvert avec Israël.

Lors de conversations privées que j'ai eues avec des membres des cercles dirigeants iraniens, il est apparu clairement que Téhéran cherchait à organiser rapidement des élections pour stabiliser le pays après la mort de Raisi et remédier à la grave crise économique que connaît l'Iran et que l'incident n'a fait qu'exacerber.

L'Iran est parvenu à organiser une élection présidentielle 40 jours seulement après la mort de Raisi, permettant à Masoud Pezeshkian d'entrer en fonction en juillet. Mais, quelques semaines plus tard, Israël a assassiné le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en plein cœur de Téhéran, dans l'une des zones les plus sûres du pays, ce qui a constitué un revirement stupéfiant.

À ce moment-là, l'Iran a été contraint de repenser sa position traditionnelle, qui avait longtemps consisté à soutenir d'autres acteurs régionaux tout en restant à l'écart d'une confrontation directe.

Abandon de la "défense avancée"

En réaction, l'Iran a commencé à envisager de nouvelles voies, abandonnant une stratégie ancrée dans sa politique de « défense avancée » de l'époque de la guerre Iran-Irak, qui visait à renforcer les forces militaires supplétives à l'extérieur de l'Iran pour faire contrepoids à ses adversaires historiques, Israël et les États-Unis.

Personne ne s'attendait à des attaques directes sur le sol iranien.

D'après mes sources - des initiés ayant des liens étroits avec les décideurs iraniens - ni le guide suprême Ali Khamenei ni ses conseillers n'avaient prévu que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tenterait d'étendre le conflit actuel directement sur le territoire iranien.

Les dirigeants iraniens avaient supposé qu'Israël limiterait ses attaques aux mandataires régionaux de l'Iran, notamment le Hezbollah au Liban, sa présence militaire en Syrie et les milices chiites soutenues par l'Iran en Irak. Personne ne s'attendait à des attaques directes sur le sol iranien.

L'Iran a publiquement demandé au Hezbollah d'éviter tout combat direct avec Israël, privilégiant plutôt une guerre d'usure visant la frontière nord d'Israël.

Mais cette position a changé à la suite de l'assassinat, le mois dernier, du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et des attentats au moyen de bipeurs perpétrés au Liban et en Syrie, qui ont attisé la colère de l'Iran.

En s'appuyant uniquement sur une influence indirecte par l'intermédiaire de mandataires, l'Iran risquait de perdre sa position dans la région et d'apparaître comme un acteur affaibli face à ses alliés et rivaux de longue date.

Sur le champ de bataille

Avant de s'engager ouvertement dans un rôle direct dans le conflit régional contre Israël, l'Iran s'est efforcé d'obtenir le soutien diplomatique de ses alliés régionaux et mondiaux, désireux d'affirmer la légitimité de son action.

Puis l'Iran a déclaré son entrée sur le champ de bataille en septembre, marquant son ambition de remodeler la trajectoire de la région, à l'encontre des ambitions de Netanyahou.

À la suite des premières mesures de représailles de l'Iran, qui a notamment tiré des centaines de missiles balistiques sur Israël, M. Netanyahou a proféré de sévères menaces de représailles « écrasantes ».

La rhétorique politique de l'Iran s'est intensifiée en réponse, sous l'impulsion du guide suprême Khamenei et renforcée par des personnalités parlementaires et des responsables des droits de l'homme, qui se sont fermement opposés à la sous-estimation ou à la minimisation de la riposte d'Israël.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a fait des déclarations particulièrement agressives, s'engageant à porter la question devant le Conseil de sécurité des Nations unies pour obtenir des sanctions contre Israël, tout en soulignant la capacité de l'Iran à défendre ses intérêts, même si ceux-ci se situent au-delà de ses frontières.

Dans un premier temps, après le 7 octobre, l'Iran s'est fait le champion d'une guerre d'usure, incitant le Hezbollah à adopter cette stratégie.

Cependant, avec l'intrusion d'Israël sur le territoire iranien, Téhéran s'est trouvé propulsé par un nouvel agenda politique : il ne pouvait plus se permettre de rester passif ou de compter uniquement sur ses alliés - même loyaux - pour atteindre ses objectifs régionaux, comme perturber ou retarder les efforts de normalisation.

L'Iran a compris qu'il devait agir directement, en remodelant lui-même le paysage dans le contexte de la volatilité actuelle et d'une administration américaine préoccupée par ses élections.

À la suite des attaques israéliennes, l'Iran a décidé d'adopter une position publique dans la région qui le positionne comme un rival militaire direct d'Israël. Téhéran a fait passer le message qu'il répondrait à la menace régionale d'Israël à la fois politiquement et militairement si nécessaire, sachant que le fait d'avoir des mandataires régionaux et de s'appuyer uniquement sur eux pourrait avoir un prix élevé.

En outre, les dirigeants iraniens considèrent aujourd'hui que tout retard dans l'entrée directe dans la mêlée aurait de graves répercussions sur leur influence régionale.

L'approche de confrontation directe de l'Iran est soutenue par des alliances renforcées avec la Russie et la Chine, dont le soutien a enhardi la position de Téhéran. Parallèlement à ses mouvements stratégiques, l'Iran a engagé les nations du Moyen-Orient sur le plan diplomatique, se présentant comme une victime de l'agression israélienne et avertissant que le fait d'ignorer ses griefs pourrait avoir des conséquences imprévisibles.

Cet article est publié en collaboration avec Egab.

L'auteur, Mahmoud Shaaban, est chercheur politique et journaliste égyptien. Il a terminé son mémoire de maîtrise sur les relations irano-américaines, en se concentrant spécifiquement sur « L'impact des sanctions américaines pendant l'ère Donald Trump sur le comportement régional de l'Iran. » Il prépare une thèse de doctorat sur la sécurité régionale, titré « L'impact des guerres par procuration entre l'Iran et les États-Unis sur la structure de la sécurité au Moyen-Orient. » Ce spécialiste des affaires iraniennes a participé à des dizaines d'événements politiques en Iran. Il a couvert la présidentielle iranienne de juin 2024.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

