Par Sylvia Chebet

Lorsqu'ils entendent une cloche, les chiens salivent, comme le montre la célèbre expérience de Pavlov, qui consiste à utiliser des stimuli neutres dans le conditionnement comportemental.

Dogtober Fest, une fête annuelle qui réunit les parents d'animaux de compagnie et leurs compagnons à poils pour une journée remplie de plaisir et de liens, s'apparente à cette « cloche » familière qui fait tressaillir d'excitation les chiens de Nairobi.

« J'ai grandi avec des chiens. Je les aime tellement », explique Sylvia Mati, une habitante de Nairobi, à TRT Afrika.

« Ils ont besoin d'amour et de soins, tout comme les humains. Comme le dit le proverbe, 'la queue d'un chien ne ment jamais'. Lorsque vous entrez dans la maison et que cette queue n'arrête pas de remuer, cela signifie simplement que votre chien est très heureux de vous voir ».

Pour Mati, rien n'est plus pénible que de voir un chien maltraité. « Cela me brise », dit-elle.

« Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse prendre une pierre pour la lancer à un chien ou lui donner un coup de pied. Et puis il y a des propriétaires d'animaux qui les gardent enfermés toute la journée, soi-disant parce qu'ils sont des chiens de sécurité ».

Mati profite du festival Dogtober pour sensibiliser le public à la nécessité de faire preuve de compassion envers les chiens et d'apprécier la joie qu'ils apportent dans nos vies.

Wag the dog (Remuer le chien)

En tant qu'organisatrice professionnelle d'événements, Mati a facilement choisi d'organiser l'édition de Nairobi de Dogtober Fest.

« Chaque année, des fêtes du mois d’octobre sont organisées en Australie, aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Je me suis donc dit : pourquoi ne pas organiser la Dogtober Fest au Kenya »?

« C'était juste une idée folle que j'avais en tête, et je me suis dit : « Laissez-moi essayer de l'exécuter et voir comment ça se passe ».

C'était il y a dix ans. Mati est agréablement surprise par le chemin parcouru. « Cette année, j'en suis à la dixième édition ».

La fréquentation du festival augmente également d'année en année. L'excitation de Mati est palpable lorsqu'elle évoque le début de l'événement, le 6 octobre, au Waterfront Karen de Nairobi.

Au-delà de l'amour pour les chiots

L'enthousiasme de Mati pour les chiens a fait d'elle une experte en matière de santé et de bien-être des chiens, que de nombreux parents d'animaux ignorent malheureusement.

« Saviez-vous que les oignons sont toxiques pour les chiens » ? « Par conséquent, si votre nourriture est frite et que vous donnez les restes à votre chien, vous perturbez son système digestif. Le chocolat aussi. Les chiens adorent en manger un morceau, mais c'est malsain et risqué. »

Mati a découvert que la plupart des chiens sont intolérants au lactose, un autre aspect de la santé canine dont les gens n'ont généralement pas conscience.

« Il arrive que quelqu'un ait un chiot et que la première chose qu'il fasse soit de lui donner du lait. Ce n'est pas la bonne solution », prévient-elle. Quels sont donc les aliments autres que la viande qui sont sans danger pour les chiens ?

« Les chiens adorent les carottes, les brocolis et le chou. Tout cela est bon pour la santé », affirme Mati.

Les vendeurs d'aliments pour animaux sont invités à Dogtober Fest pour présenter la variété d'aliments qu'ils peuvent fournir aux propritaires d'animaux de compagnie qui s'efforcent d'offrir et de maintenir une alimentation saine à leurs compagnons à quatre pattes.

Mati souligne qu'il est essentiel de surveiller les portions car les chiens ne savent pas où s'arrêter. Elle insiste sur le fait que l'exercice ne doit pas être laissé au hasard. « Une race comme le Saint-Bernard est énorme mais aussi très paresseuse », explique-t-elle.

« Si on les laisse tranquilles, ils ne feront que manger, dormir, répéter, et finiront par devenir obèses. Certaines races sont à l'extrême opposé. Elles sont énergiques et doivent être promenées jusqu'à trois fois par jour. »

Le terrier Jack Russell est petit mais très énergique. Apprenez à connaître votre race avant d'en accueillir un chez vous », conclut Mati.

Une opportunité marketing

La fête Dogtober de Nairobi est devenue le lieu où les prestataires de services dans le domaine des animaux de compagnie viennent rencontrer des clients potentiels. Outre les fabricants d'aliments pour animaux, les toiletteurs, les promeneurs de chiens et les propriétaires de pensions pour animaux participent à l'événement pour commercialiser leurs services.

La Kenya Society for the Protection & Care of Animals, auprès de laquelle Mati a adopté son premier chien en 2010, est également un participant régulier.

« Ce sont eux qui sauvent les chiens abandonnés dans les rues. Ils ont actuellement plus de 300 chiens à adopter », affirme Mati, notant que la menace des chiens errants est principalement due à la négligence.

Dans l'idéal, les chiens devraient disposer d'un chenil ou d'un espace interne créé pour eux. Et lorsque les propriétaires de chiens voyagent, les pensions pour animaux de compagnie offrent une prise en charge temporaire.

« Nous en avons quelques-unes ici à Nairobi. De nombreux vétérinaires proposent également des pensions. Si vous voyagez, vous emmenez votre chien dans cette pension. Il est en sécurité, nourri, lavé et promené », précise Mati.

Elle avait l'habitude de promener des chiens, gagnant jusqu'à 10 dollars de l'heure, jusqu'à ce que la pandémie la pousse à cesser ses activités. Elle prévoit de reprendre ce service prochainement.

« C'est une activité délicate, car les parents qui s'occupent bien de leurs chiens ont tendance à avoir des problèmes de confiance », confie Mati à TRT Afrika.

Mati a actuellement un Jack Russel Terrier et trois bergers kenyans. « Les bergers kenyans sont notre race locale : ce sont des chiens très loyaux et très protecteurs », explique-t-elle.

