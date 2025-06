Par Josef Gregory Mahoney

À Pékin, les responsables des médias d'État considèrent qu'il est officiellement tabou de désigner un favori pour l'élection présidentielle américaine, car cela irait à l'encontre du but recherché. D'une part, la Chine veut éviter tout soupçon d' "ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays".

Il s'agit là d'un principe souvent énoncé de la politique étrangère chinoise, qui va de pair avec l'expression "ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine", par exemple la question de Taïwan, et le désir d'éviter des accusations similaires de la part des États-Unis, qui pourraient réagir en retirant à Pékin ses licences de radiodiffusion et en imposant également de nouvelles sanctions.

Cela est vrai en dépit du fait que les États-Unis s'impliquent régulièrement dans les affaires intérieures d'autres pays, qu'il s'agisse de soutenir un parti plutôt qu'un autre ou de soutenir les séparatistes, les "révolutions de couleur", les changements de régime, etc.

D'autre part, Pékin sait très bien que déclarer publiquement un favori nuirait aux perspectives de ce candidat, étant donné le niveau de vitriol contre la Chine dans l'ensemble du spectre politique américain.

Il y a aussi le simple fait que les deux candidats se sont affrontés pour savoir qui était le plus dur face à la Chine, l'ancien président Donald Trump ayant ouvertement déclaré que les dirigeants chinois le respectaient davantage que la vice-présidente Kamala Harris.

Toutefois, ce tabou n'a pas empêché les universitaires chinois et les internautes de discuter de leur préférence, sur la base de préjugés culturels ou personnels, ou en calculant qui, selon eux, serait le meilleur pour le bien-être stratégique de la Chine ou pour leurs propres intérêts, plus étroits.

Dans une certaine mesure, ces discussions peuvent refléter la pensée officielle, tout en gardant à l'esprit que le système politique chinois est souvent le reflet des opinions populaires et vice versa, et qu'il n'est pas non plus le monolithe que beaucoup pensent qu'il est.

En effet, il est possible et peut-être probable, par exemple, que différents ministères estiment que leurs propres intérêts ou visions du monde seraient mieux servis par l'un ou l'autre candidat.

Pas d'avantage clair

Cela dit, outre le simple fait que la plupart des Chinois ne s'intéressent pas du tout à la politique américaine, l'opinion dominante est qu'aucun des deux candidats n'offre à la Chine un avantage clair. À cet égard, deux analyses sont à l'œuvre.

Premièrement, les deux candidats sont hostiles à la Chine. Ils sont tous deux déterminés à faire progresser une stratégie d'endiguement en évolution mais toujours en cours, encouragée par l'establishment américain de la défense et du renseignement, avec de fortes continuités à cet égard observables entre l'administration de l'ancien président américain Barack Obama et celles de Trump et du président américain Joe Biden, chaque dirigeant étant en grande partie une figure de proue au service d'une vision de plus en plus coalescente des intérêts stratégiques américains.

Deuxièmement, la première puissance économique et militaire du monde normalisera instinctivement un système d'États-nations compétitifs et tentera de maintenir sa capacité d'unilatéralisme, d'hégémonie et d'impérialisme.

Néanmoins, examinons certaines des opinions qui circulent dans les médias sociaux chinois et parmi les intellectuels chinois.

Certains se divertissent simplement : le drame politique associé aux élections américaines amuse de nombreuses personnes dans le monde, y compris un grand nombre de Chinois, un véritable feuilleton qui excite également ceux qui comparent leur choix à un jeu de hasard.

Il y a peut-être aussi un certain plaisir à discuter de la politique américaine et des personnalités politiques d'une manière qui compense les tabous associés à une discussion aussi directe des dirigeants chinois ou du système politique chinois. Mais ce n'est pas tout.

Comme l'a récemment fait remarquer un collègue, l'une des évolutions les plus intéressantes en Chine au cours de ce cycle électoral américain est la mesure dans laquelle les Chinois considèrent Trump et Harris de la même manière que les Américains : en mettant l'accent sur le style et la personnalité, mais sans accorder beaucoup d'attention à leurs différences politiques.

Peser les options

Dans les médias sociaux chinois, on constate une certaine fascination pour Kamala Harris.

Il s'agit notamment de ceux qui font des fixations positives ou négatives sur son sexe, son origine ethnique et même ses fréquentations, ceux qui ont des positions désobligeantes s'exprimant souvent dans les termes les plus vulgaires.

Alors qu'un nombre important de Chinois accueillent favorablement l'idée d'une alpiniste soucieuse de sa carrière qui a presque surmonté un système patriarcal et pensent que certains des maux de l'Amérique et du monde pourraient être corrigés avec une présidente, d'autres s'en tiennent à la misogynie pure et simple ou à l'argument compliqué selon lequel une "bonne femme" ne s'entacherait pas des sombres compromis nécessaires pour diriger un pays aussi dangereux, mal orienté et corrompu.

Entre-temps, les « libéraux » chinois - une description fourre-tout qui est néanmoins associée, sous une forme ou une autre, à un nombre important d'universitaires et de professionnels, dont beaucoup appartiennent à la génération de Tiananmen (1989), qui ont maintenant atteint le sommet de leur carrière mais qui sont restés publiquement investis dans l'accroissement de la libéralisation politique et économique pour la Chine elle-même - semblent plutôt ambivalents.

En effet, de nombreux libéraux chinois sont de plus en plus désillusionnés par la démocratie américaine.

À un moment donné, ils étaient en phase avec les politiques américaines à l'égard de la Chine : ils défendaient un engagement économique, éducatif et culturel accru, dont ils bénéficiaient à la fois directement et indirectement, tout en étant optimistes quant à la "thèse de l'effondrement", qui a guidé l'élaboration des politiques américaines jusqu'à ce que le président Xi Jinping consolide sa position politique et la renaissance du PCC à la suite d'une campagne réussie de rectification du parti (ou de lutte contre la corruption).

En d'autres termes, la thèse de l'effondrement soutenait que le fait d'engager la Chine de cette manière pourrait éventuellement déclencher quelque chose comme une révolution de couleur, produisant potentiellement une démocratie libérale à Pékin.

Toutefois, comme les États-Unis ont de plus en plus révélé leur nature égoïste mais aussi tragique, et qu'ils ont causé des problèmes à la Chine et aux intérêts libéraux chinois, nombreux sont ceux qui n'identifient plus le système politique américain ou un candidat particulier comme un modèle ou un héros.

D'innombrables considérations

Un grand nombre de conservateurs sociaux chinois sont favorables à Trump parce qu'ils s'opposent à la politique identitaire et à la culture « woke », craignant qu'elles n'infectent la jeunesse et la société chinoises. Les critiques émanent aussi bien des jeunes que des moins jeunes, sachant que les jeunes générations chinoises comptent aujourd'hui certains des citoyens les plus conservateurs du pays.

Cela dit, même les progressistes chinois, parmi lesquels des femmes, considèrent Harris comme l'emblème du « féminisme blanc », malgré son métissage, car elle défend une vision universaliste de la libération des femmes qui a toujours été en décalage avec les femmes de la classe ouvrière et les femmes des pays en développement.

Des débats ont lieu dans divers cercles politiques pour calculer les avantages et les inconvénients potentiels associés à l'un ou l'autre des candidats.

Par exemple, certains pensent que Trump accélérera le désengagement de l'Ukraine, ce qui permettrait aux États-Unis de se concentrer davantage sur l'endiguement de la Chine.

D'autres estiment que les deux candidats poursuivront probablement des politiques similaires vis-à-vis de l'Ukraine et de la Chine et qu'ils diffèrent simplement en termes de style.

Certains soulignent également la manière dont les États-Unis ont exploité leur guerre par procuration en Ukraine pour saper les relations de la Chine avec l'Europe, ce qui représente un coût important pour les intérêts chinois, tout en élargissant l'OTAN pour la préparer à un nouveau paradigme de la guerre froide, travaillant en tandem avec d'autres efforts de construction de blocs déjà en cours contre la Chine, plus particulièrement AUKUS.

En outre, il serait peut-être erroné de suggérer que les États-Unis ont été paralysés par le conflit en Ukraine.

Par exemple, la stratégie américaine d'endiguement de la Chine s'est mise en place à une telle vitesse et a déjà franchi tant de lignes rouges qu'il est juste d'affirmer qu'en faire plus ou le faire plus vite aurait risqué de basculer dans une guerre ouverte - quelque chose qu'aucune des deux parties ne souhaite actuellement, mais à laquelle elles se préparent toutes deux.

Certains pensent que Trump est un perturbateur par nature et qu'il est imprévisible, alors que le système chinois privilégie avant tout la stabilité. D'autres estiment que, quelle que soit la nature de Trump, les erreurs qu'il commettra à l'égard de la Chine nuiront inévitablement aux États-Unis également, voire davantage.

D'autres pensent que l'administration Biden a été d'une efficacité dévastatrice dans ses efforts pour créer des problèmes à la Chine, et que Harris hériterait de cette approche.

Certains pensent qu'une victoire de Harris pourrait susciter davantage de militantisme et de troubles civils aux États-Unis, voire une guerre civile, ce dont certains Chinois se réjouiraient, tandis que d'autres estiment qu'une telle évolution constituerait un grave danger pour la Chine et bien d'autres pays, et ne souhaitent en aucun cas que le peuple américain soit victime d'un tel mal.

Des calculs différents

Certains pensent que Trump pourrait abandonner les efforts de Biden pour réarmer le Japon et être moins enclin à exiger un leadership plus anti-chinois à Tokyo, de même qu'à Séoul et à Manille.

Certains pensent que Trump pourrait signaler que Taïwan ne peut pas compter sur Washington en cas de guerre dans le détroit de Taïwan, qu'il pourrait être enclin à rappeler les forces spéciales américaines que Biden a déployées sur la ligne de front entre Taïwan et le continent, et que de tels développements pourraient encourager la réunification pacifique souhaitée par Pékin.

D'autres craignent que la proposition présumée de Trump d'augmenter immédiatement les droits de douane de manière générale ne soit un coup de massue sur les efforts croissants de la Chine pour induire une croissance économique post-pandémique tout en entreprenant des réformes structurelles difficiles.

En bref, les calculs sont très différents, malgré les arguments passionnés en faveur de l'un ou l'autre camp, et aucun des deux candidats ne présente une victoire évidente pour la Chine. Quel que soit le vainqueur, il recevra une note de félicitations du président Xi.

Ce sera probablement le seul commentaire officiel sur la personne choisie par l'Amérique pour occuper la Maison Blanche.

L'auteur, Josef Gregory Mahoney, est professeur de politique et de relations internationales à l'Université normale de Chine orientale (Shanghai) et chercheur principal à l'Institut pour le développement du socialisme aux caractéristiques chinoises de l'Université du Sud-Est (Nanjing) et à la Fondation pour le développement de la paix du CGE de Hainan (Sanya).

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

