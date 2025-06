Le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, s'est exprimé lors du lancement de la plateforme +The Lies of Israel+ et de la table ronde organisée dans la salle de conférence de la direction de la communication.

Qualifiant l'occupation de la Palestine de "processus terroriste parmi les plus longs de l'histoire", il a affirmé que la Turquie continuera à dénoncer les actions israéliennes et à soutenir la cause palestinienne.

“La Turquie met tout en œuvre pour mettre un terme à l’agression israélienne” a-t-il assuré.

Il a notamment dénoncé l’extension des opérations militaires israéliennes au-delà de Gaza, évoquant un risque de déstabilisation accru au Moyen-Orient.

Le responsable turc a a également critiqué le rôle des médias internationaux, les accusant de soutenir Israël via un traitement partial des événements. “Outre le soutien militaire et politique qu'il a reçu, Israël a également été soutenu par les médias internationaux", a lancé Altun.

Guerre génocidaire

Faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, l'armée israélienne poursuit son offensive meurtrière sur Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Près de 43 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent, principalement des femmes et des enfants, et au moins 100 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Les attaques israéliennes ont déplacé la quasi-totalité de la population du territoire, tandis qu'un blocus permanent a entraîné de graves pénuries de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments. Cela a valu à Israël d’être poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice.

