Par Abdulwasiu Hassan

Les colonialistes européens du début du XIXe siècle ont inventé l'expression « tombeau de l'homme blanc » pour décrire leurs difficultés en Afrique de l'Ouest, où le paludisme est endémique, reflétant involontairement l'ironie de leur désir d'exploiter un continent qui était censé représenter une menace aussi grave pour leur existence.

Bien que cette perception ait changé dans les années 1850 avec la recommandation de la quinine comme antidote au paludisme, la capacité de tuer de cette maladie à transmission vectorielle n'a pas diminué, même après près de 175 ans.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le paludisme a tué au moins 194 000 personnes au Nigeria en 2021.

On estime qu'environ 97 % de la population africaine risque d'être infectée par cette maladie, causée par le parasite Plasmodium falciparum et transmise par les moustiques anophèles.

L'Éthiopie et l'Ouganda sont les autres pays du continent où le paludisme fait des ravages chaque année.

« En 2022, la région de l'Afrique de l'Ouest a supporté la charge la plus lourde du paludisme, avec 94 % des cas et 95 % des décès dans le monde, soit 233 millions de cas de paludisme et 580 000 décès, ce qui marque une baisse marginale par rapport à 2021 », indique l'OMS.

Les enfants sont plus vulnérables au paludisme car, contrairement aux adultes, ils ne développent pas d'immunité partielle avant d'être plus âgés. Selon les données de l'OMS, 80 % des décès dus au paludisme concernent des nourrissons et des enfants en bas âge, ce qui est alarmant.

De nombreuses études indiquent que les enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne sont cinq fois plus susceptibles d'être infectés par le paludisme que les enfants issus de milieux plus aisés.

Bouclier vaccinal

Au début de l'année 2024, le Cameroun est devenu le premier pays à ajouter la vaccination antipaludique à son programme d'immunisation de routine.

Cela fait suite à un programme pilote de vaccination antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi entre 2019 et 2023.

Le Nigéria a récemment reçu 846 200 doses de vaccins antipaludiques R21/Matrix-M dans le cadre d'un objectif initial d'administration d'un million de doses. L'UNICEF estime les besoins globaux à 31 millions.

Face aux défis que représente la vaccination de la population vulnérable, il y a une lueur d'espoir : l'Égypte vient d'être déclarée exempte de paludisme.

L'OMS a décrit cette avancée comme le résultat d'un siècle d'efforts pour mettre fin à une maladie qui tourmentait le pays depuis l'Antiquité.

« Le paludisme est aussi ancien que la civilisation égyptienne elle-même, mais la maladie qui affligeait les pharaons appartient désormais à son histoire et non à son avenir », a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La vaccination pourrait-elle donc permettre d'éradiquer la maladie ?

Si la réussite de l'Égypte n'est pas mince, les autorités estiment que le fait d'être certifié exempt de paludisme n'est pas la fin de l'histoire, car il y a toujours un risque de réapparition de la maladie.

« L'obtention du certificat d'élimination du paludisme ne marque pas la fin du voyage, mais le début d'une nouvelle phase », a déclaré le Dr Khaled Abdel Ghaffar, vice-premier ministre égyptien.

« Nous devons maintenant travailler sans relâche et avec vigilance pour pérenniser notre réussite en maintenant les normes les plus élevées en matière de surveillance, de diagnostic et de traitement, de gestion intégrée des vecteurs, et en maintenant notre réponse efficace et rapide aux cas importés ».

Les dangers à venir

Les experts de la santé estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre un terme aux décès dus au paludisme et au fardeau économique que représente la maladie, notamment la baisse de productivité.

Lors de la récente session de l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État et de gouvernement ont averti que si des fonds supplémentaires n'étaient pas alloués à la lutte contre le paludisme, 300 000 personnes pourraient mourir de cette maladie.

Le partenariat RBM pour éradiquer le paludisme, une plateforme mondiale de lutte contre ce fléau, prévient que « le monde pourrait connaître 112 millions de cas supplémentaires de paludisme et jusqu'à 280 700 décès supplémentaires en trois ans, avec des poussées et des flambées épidémiques sur tout le continent africain ».

« Il est évident que le risque d'épidémie de paludisme est important si le financement n'est pas augmenté et si les zones à forte charge de morbidité ne sont pas en mesure de fournir des services essentiels de prévention du paludisme », déclare le Dr Michael Adekunle Charles, directeur général du Partenariat RBM pour éradiquer le paludisme.

« Contrairement au VIH et à la tuberculose, le paludisme est concentré dans les pays à faible revenu, en particulier en Afrique. Ces pays sont ceux qui ont le moins de moyens pour lutter contre la maladie. Chacun, où qu'il vive, a droit à la santé. Le paludisme met à rude épreuve les systèmes de santé et empêche les habitants des pays à faible revenu de jouir pleinement de leur droit à la santé ».

Au-delà du financement

Le Dr Agbor Neji Ebuta, médecin basé à Abuja, estime que l'éradication du paludisme nécessiterait des efforts concertés et collaboratifs de la part des parties prenantes, au-delà du soutien financier.

« Ce qu'il nous faut, ce sont des efforts audacieux et intégrés impliquant une distribution massive de moustiquaires imprégnées d'insecticide, des mesures de surveillance conçues pour identifier rapidement les nouveaux cas de paludisme, ainsi qu'un diagnostic et un traitement universels du paludisme », explique-t-il à TRT Afrika.

Le ministre nigérian de la santé et de la protection sociale, Muhammad Ali Pate, déclare que le pays prévoit d'« optimiser tous les outils disponibles » pour une telle initiative.

« Notre stratégie consiste à fournir des moustiquaires, une chimioprévention saisonnière, un traitement préventif intermittent, à étendre la prise en charge des cas et à y ajouter des outils plus récents comme les vaccins. Nous avons également l'intention d'adapter ces efforts aux besoins des différentes régions du pays ».

Pour des millions de personnes en Afrique, l'espoir qu'un jour le continent soit débarrassé du paludisme est un rêve qui mérite d'être poursuivi.

