L'ambassadeur de la Turquie à Niamey, Ozgür Çinar, a déclaré, mardi, que son pays reste aux côtés du Niger face aux défis sécuritaires. Le diplomate s'exprimait à l'occasion d'une réception donnée à l'occasion de la célébration du 101ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie.

"Au cours des derniers mois, la Turquie a réaffirmé son soutien indéfectible au Niger, notamment dans des domaines cruciaux tels que la lutte contre le terrorisme et le développement économique", a-t-il déclaré.

"Nous reconnaissons les défis auxquels le Niger fait face dans la région du Sahel marquée par des menaces sécuritaires grandissantes. Dans ce contexte, la Turquie reste aux côtés du Niger, en apportant son appui pour renforcer la stabilité et la sécurité", a ajouté le diplomate turc.

Plusieurs membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), l'organe militaire au pouvoir, du gouvernement et du corps diplomatique ont pris part à cette réception organisée dans un hôtel de la capitale Niamey. Un film diffusé à cette occasion a relaté les différents domaines de coopération entre la Turquie et le Niger. Cette coopération embrasse plusieurs secteurs comme l'éducation, la santé, l'économie, la sécurité et la défense.

Dans le domaine de l'éducation, la Turquie est présente au Niger à travers l'ouverture des établissements scolaires Maarif à Niamey et l'octroi des bourses à des étudiants nigériens pour poursuivre leurs études en Turquie. Dans celui de la santé, la Turquie a doté le Niger d'un hôpital et envoie du personnel médical turc pour des renforcements des capacités du personnel médical nigérien. Dans le domaine économique, la Turquie et le Niger entretiennent d'importantes relations.

Les relations diplomatiques entre la Turquie et le Niger ont été établies depuis 1967. Mais c'est à partir de 2012 que la coopération entre les deux pays a commencé à connaître son dynamisme, avec l'ouverture de l'ambassade de la Turquie à Niamey et celle du Niger à Ankara en janvier et octobre de la même année.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp