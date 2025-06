Le parti au pouvoir au Botswana, le BDP, a perdu sa majorité parlementaire lors des élections de cette semaine, ont rapporté vendredi le journal privé Mmegi et la radio d'État, citant les résultats de plus de la moitié des circonscriptions.

Les analystes avaient estimé que l'élection serait compétitive, même s'ils pensaient qu'une opposition divisée donnerait l'avantage au Botswana Democratic Party (BDP) du président Mokgweetsi Masisi.

Le BDP dirige ce pays d'Afrique australe de 2,3 millions d'habitants depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966.

Masisi devrait tenir un briefing vers 0600 GMT.

Stabilité

Mmegi a déclaré, sur la base des résultats de 36 des 61 circonscriptions à pourvoir, que les partis d'opposition avaient remporté plus de la moitié des sièges au parlement.

La radio d'Etat a donné les mêmes résultats. Elle a affirmé que sur les 36 circonscriptions, le BDP n'en avait remporté qu'une seule. Une coalition d'opposition, l'Umbrella for Democratic Change (UDC), en a remporté 23.

Un parti doit remporter 31 circonscriptions pour obtenir la majorité dans cette élection.

Le Botswana a connu la stabilité et une relative prospérité grâce à sa richesse en diamants et à sa faible population, qui bénéficie de soins de santé et d'une éducation gratuits.

Baisse du marché du diamant

Le Botswana est le premier producteur mondial de diamants en termes de valeur.

Mais le ralentissement du marché du diamant a pesé sur les recettes au cours des dernières années, et le pays a eu du mal à diversifier son économie.

