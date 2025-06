Le bilan des victimes des inondations qui ont frappé les régions de l'est et du sud de l'Espagne à cause des fortes pluies des derniers jours s'élève à 140 personnes.

L'agence de presse officielle espagnole EFE, citant des sources gouvernementales, a rapporté jeudi que le nombre de victimes des inondations catastrophiques s'élevait à 140, la plupart à Valence.

Les mêmes sources ont confirmé qu'il y a encore de nombreuses personnes portées disparues et que l'on craint une augmentation du nombre de victimes.

Le ministère de la Défense a pour sa part annoncée que 1 064 soldats participent actuellement aux efforts de recherche et de sauvetage dans la zone sinistrée et qu'un grand nombre de personnes sont portées disparues.

Plus tôt dans la journée du jeudi, l'Institut météorologique gouvernemental a annoncé que le niveau de précipitations dans la région de Valencia était sans précédent, qualifiant la situation de "la pire période depuis un siècle".

L’Institut a ajouté que "les quantités de pluies diluviennes tombées en seulement 8 heures sont équivalentes à la quantité totale de pluie tombée pendant une année entière".

Mercredi, le Centre de coordination des opérations de Valence a annoncé dans un communiqué que le bilan provisoire des inondations dans l'est et le sud du pays s'élevait à au moins 95 morts.

