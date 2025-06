Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, participera ce weekend à la troisième édition de la Conférence ministérielle d'examen Turquie-Afrique, selon des sources de son ministère.

Il représentera la Turquie les 2 et 3 novembre à cette réunion, qui rassemblera les ministres des Affaires étrangères et les représentants de 14 pays africains, ainsi que des fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine.

L'Union africaine (UA) a invité les pays membres participants selon une formule qu'elle utilise pour ses réunions de partenariat, ont indiqué les sources.

La conférence servira de réunion préparatoire au quatrième sommet du partenariat Turquie-Afrique, qui devrait avoir lieu dans un pays africain en 2026.

Une déclaration commune et le rapport de mise en œuvre conjoint 2022-2024 seront adoptés à la fin de la conférence.

Au cours de la conférence, Fidan devrait tenir des réunions bilatérales avec ses homologues africains et des fonctionnaires de Djibouti.

Rélations entre la Turquie et l'Afrique

Les relations de la Turquie avec l'Afrique ont évolué au cours des 25 dernières années, en commençant par le plan d'action pour l'expansion de l'Afrique.

Depuis lors, ces relations se sont transformées en un cadre plus complet et institutionnalisé. La Turquie a obtenu le statut d'observateur auprès de l'UA en 2005 et a été désignée comme partenaire stratégique du continent africain en 2008.

En 2013, la Turquie est passée de la politique d'expansion de l'Afrique à la politique de partenariat avec l'Afrique. Elle reste l'un des neuf partenaires stratégiques de l'UA.

La politique de partenariat avec l'Afrique de la Turquie vise à renforcer la paix, la stabilité et le développement économique et social du continent en se basant sur le principe des « solutions africaines aux problèmes africains ».

Cette politique met l'accent sur un partenariat égal et un bénéfice mutuel, en se concentrant sur le développement humanitaire, social et économique en fonction des priorités et des besoins de chaque pays.

Les projets de la Turquie en Afrique soutiennent également l'Agenda 20 63 de l'UA et les Objectifs de développement durable 2030 de l'ONU.

Non seulement les institutions et organisations publiques, mais aussi le secteur privé turc et les organisations de la société civile jouent un rôle important dans la coopération de la Turquie avec les pays africains.

La Turquie et l'UA ont organisé trois sommets de partenariat à Istanbul en 2008, à Malabo en 2014 et de nouveau à Istanbul en 2021.

Deux conférences ministérielles d'examen ont été organisées à Istanbul en 2011 et 2018 pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis dans les plans d'action conjoints adoptés lors des sommets.

Le modèle unique de coopération africaine de la Turquie

La Turquie considère l'Afrique comme une région de coopération plutôt que de concurrence avec d'autres pays, et donne la priorité à la résolution des problèmes de la région dans toutes leurs dimensions sociales.

Les sources ont souligné que les pays africains considèrent la Turquie non seulement comme un « partenaire de développement » mais aussi comme un « partenaire de sécurité ».

Elles ont également souligné qu'il est avantageux pour la Turquie de ne pas imposer « la pression de la dette comme la Chine » aux nations africaines et d'éviter les pratiques qui pourraient susciter des critiques.

Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les pays africains a été multiplié par huit au cours des dernières années, dépassant les 40 milliards de dollars.

