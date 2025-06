Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont introduit aujourd'hui le vaccin antipaludique R21 dans le programme national de vaccination, ajoutant ainsi un outil crucial pour compléter les mesures existantes de lutte contre le paludisme afin de protéger et de sauver la vie des jeunes enfants.

Le pays ayant reçu 693 500 doses de vaccins R21 recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la première phase du déploiement a été lancée dans la province du Kongo Central, ciblant 173 375 enfants dans les 31 zones de santé de la province.

L'OMS et ses partenaires, dont l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, l'Initiative Clinton pour l'accès à la santé, PATH, Breakthrough Action et SANRU - une ONG nationale - soutiennent les autorités sanitaires pour garantir une introduction efficace du vaccin.

"L'introduction du vaccin contre le paludisme est une initiative qui souligne l'importance de combiner des interventions stratégiques à fort impact pour lutter efficacement contre le paludisme", a souligné le Dr Roger Kamba, ministre de la santé publique, de l'hygiène et de la protection sociale.

Le paludisme a tué plus de 24 000 personnes et en a infecté plus de 27 millions, principalement des enfants de moins de cinq ans, selon le rapport 2022 du ministère de la santé publique, de l'hygiène et de la protection sociale - les données les plus récentes.

La République démocratique du Congo devient le 15e pays du continent à offrir la vaccination contre le paludisme, élargissant ainsi l'accès à une prévention plus complète de la maladie.

Le paludisme est l'une des principales causes de maladie et de décès chez les enfants africains - un enfant meurt du paludisme toutes les minutes.

