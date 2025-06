Par Sylvia Chebet

La chanteuse et actrice américaine Solange Knowles a récemment fait part de son parcours dans la vie avec trois problèmes de santé interdépendants.

La lauréate d'un Grammy a révélé son diagnostic en apportant son soutien dans un commentaire au musicien Shaun Ross, qui avait publié un article sur la même maladie.

La jeune femme, sœur cadette de la chanteuse Beyonce, a déclaré sur Instagram : « Je t'envoie beaucoup d'amour et de force, Shaun, ainsi qu'à tous ceux qui, dans les commentaires, luttent contre les symptômes débilitants, déroutants et solitaires du POTS ».

« J'ai reçu un diagnostic de POTS, de Sjogrens et de MCAS en 2018 et (je) comprends vraiment le fait de ne pas vouloir que votre santé soit votre identité », a ajouté la femme de 38 ans.

Les experts de la santé affirment qu'il semble y avoir un lien entre le POTS, le syndrome de Sjögren et le MCAS, chacun impliquant un déséquilibre du système immunitaire et une dysrégulation des fonctions corporelles.

Moment de connexion et de visibilité

Dans son post Instagram, Knowles a exprimé sa gratitude envers la communauté des spoonies - un terme utilisé pour décrire l'énergie limitée ou les « cuillères » dont disposent les personnes atteintes de maladies chroniques pour leurs activités quotidiennes.

« Les bonnes personnes de @dysautonomiaintl ont été une ressource incroyable pour moi et je suis vraiment reconnaissante à la communauté spoonie de m'avoir soutenue pendant mes périodes d'incertitude totale ! Je vous envoie une abondance d'amour ! »

Les experts de la santé estiment qu'en partageant son histoire, Knowles a créé un moment de connexion et de visibilité pour de nombreux membres de la communauté des maladies chroniques.

« La révélation publique de Knowles va au-delà de la guérison personnelle, car elle s'attaque également à la stigmatisation souvent associée aux maladies chroniques », a écrit David Harris, directeur de la clinique EDS, sur le site web de la clinique.

« En parlant ouvertement de son parcours de santé, Mme Knowles contribue à normaliser les conversations autour de ces maladies et à réduire la honte souvent ressentie par ceux qui luttent en silence. »

Qu'est-ce que le SSPT ?

Selon l'Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS), « le syndrome de stress post-traumatique est un état dans lequel un volume de sang excessivement réduit retourne au cœur après qu'un individu se soit levé d'une position allongée ».

Cela provoque des vertiges ou des évanouissements, accompagnés d'une accélération du rythme cardiaque de plus de 30 battements par minute, ou d'un rythme cardiaque supérieur à 120 battements par minute, dans les 10 minutes qui suivent le lever.

Les médecins affirment que les vertiges et les étourdissements du syndrome de stress post-traumatique sont soulagés par le fait de s'allonger à nouveau.

Selon les médias, Knowles avait annulé sa prestation en tête d'affiche au festival Afropunk de Johannesburg, en Afrique du Sud, parce qu'elle avait été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble autonome.

Le SOPT peut toucher n'importe qui, mais il affecte principalement les femmes âgées de 15 à 50 ans.

Selon les experts, le syndrome de stress post-traumatique apparaît souvent après une grossesse, une intervention chirurgicale majeure, un traumatisme ou une maladie virale, et certaines femmes signalent une augmentation des épisodes juste avant leurs règles.

« Le POTS peut empêcher les individus de faire de l'exercice parce que l'activité provoque des évanouissements ou des vertiges », explique le Dr Harris.

Traitement et prise en charge

La cause de ce trouble reste inconnue, mais le traitement vise à soulager l'hypovolémie ou à réguler les problèmes circulatoires qui peuvent être à l'origine du trouble.

Harris indique que « des interventions simples, telles que l'ajout de sel dans le régime alimentaire et l'attention portée à un apport hydrique adéquat, sont souvent efficaces ».

Knowles est surtout connue pour les chansons « Cranes in the Sky », « Losing You » et « Don't Touch My Hair ».

L'album 2016 de la chanteuse, « A Seat at the Table », lui a valu le Grammy Award de la meilleure performance R&B pour « Cranes In The Sky ».

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp