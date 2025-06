Le chef de l'État turc a reçu, vendredi à Istanbul, le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani.

Au cours de la réunion, où les relations bilatérales entre la Turquie et l'Irak, ainsi que les questions régionales et mondiales ont été discutées, M. Erdogan a déclaré que la Turquie et l'Irak étaient deux pays voisins avec des liens historiques et culturels profondément enracinés.

Il a assuré que l'amélioration des relations et la mise à profit des opportunités de coopération, en particulier le projet de Route de développement, apporteront de nombreux avantages aux deux pays. Il a également assuré que les deux États continueront à prendre les mesures nécessaires à cette fin avec détermination.

Erdogan a souligné que les organisations terroristes menacent la sécurité de la Turquie et de l'Irak, que la lutte sans distinction entre toutes les organisations terroristes servira la paix et la stabilité des deux pays, et que les mesures positives prises par le gouvernement irakien dans la lutte contre l'organisation terroriste PKK/KCK sont accueillies très positivement par Ankara.

Par ailleurs, le dirigeant turc a déclaré que l'agression israélienne, qui se propage progressivement dans la région, constitue une menace pour la paix régionale et mondiale, et que la communauté internationale, en particulier les pays de la région, devrait agir de manière solidaire pour empêcher cette agression et garantir la paix et la tranquillité. Il a enfin ajouté que la Turquie poursuivra ses efforts en faveur de la paix.

