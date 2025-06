Près de 50 000 personnes ont été vaccinées contre la variole en République démocratique du Congo et au Rwanda, a déclaré vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

L'épidémie n'est toujours pas maîtrisée, a averti un jour plus tôt l'organisme de surveillance sanitaire de l'Union africaine, qui a demandé des ressources pour éviter une pandémie « plus grave » que celle de Covid-19.

Plus de 1 100 personnes sont mortes de la variole en Afrique, où quelque 48 000 cas ont été enregistrés depuis janvier, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Lire aussi

L'OMS "très inquiète" de la propagation de la variole en RDC

La majorité des décès ont eu lieu en RDC, l'épicentre de l'épidémie, qui a lancé une campagne de vaccination le mois dernier.

« Jusqu'à présent, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées contre la variole en République démocratique du Congo et au Rwanda, grâce aux dons des États-Unis et de la Commission européenne », a précisé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la presse.

Il a également indiqué que près de 900 000 doses de vaccins avaient été allouées cette semaine à neuf pays dans le cadre d'un mécanisme mis en place par l'OMS et ses partenaires.

Les pays concernés devaient être informés vendredi, a-t-il ajouté.

« Il s'agit de la première allocation de près de six millions de doses de vaccin qui devraient être disponibles d'ici à la fin de 2024 » dans le cadre du mécanisme d'accès et d'allocation (AAM), a expliqué le chef de l'OMS.

La variole, anciennement appelée variole du singe, est causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés et qui peut également se transmettre d'homme à homme par contact physique étroit.

Apparentée à la variole, cette maladie virale provoque de la fièvre, des courbatures, un gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption cutanée sous forme de vésicules.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp