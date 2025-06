Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a réitéré l'engagement de son pays à promouvoir un partenariat solide avec les nations africaines.

Il s'exprimait lors de la troisième conférence ministérielle d'examen du partenariat Turquie-Afrique, qui s'est tenue dimanche à Djibouti, pays d'Afrique de l'Est.

Fidan a commencé par transmettre les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan et a fait l'éloge des dirigeants de l'Union africaine pour leurs contributions à la conférence.

Il a reconnu la jeunesse de la population africaine, ses vastes ressources et ses marchés en plein essor, qui, selon lui, préparent le continent à jouer un « rôle plus important » au XXIe siècle.

Cependant, il a également souligné les défis complexes auxquels l'Afrique est confrontée, notamment « le terrorisme, l'inégalité, les effets néfastes du changement climatique, le sous-développement et la migration irrégulière ».

En tant que partenaire stratégique de l'Union africaine depuis 2008, la Turquie s'est efforcée de développer des relations bilatérales avec les pays africains par le biais d'une approche structurée et personnalisée.

Fidan a souligné l'attachement d'Ankara aux « solutions africaines aux problèmes africains », affirmant l'alignement de la Turquie sur les principes de l'Union et sur l'Agenda 2063, qui vise un développement global à travers le continent.

Abordant les questions de sécurité, Fidan a souligné le soutien de la Turquie aux nations africaines dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation des régions touchées par les conflits.

Il s'est particulièrement attardé sur la situation au Soudan, exhortant la communauté internationale à travailler ensemble pour un cessez-le-feu immédiat et une paix durable.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide sont engagées dans un conflit meurtrier qui a fait plus de 20 000 morts et plus de 10 millions de déplacés, selon les Nations unies.

La communauté internationale et l'ONU ont intensifié leurs appels pour mettre fin à la violence, alors que le conflit menace de plonger des millions de personnes dans la famine en raison de pénuries alimentaires dans 13 des 18 États du Soudan.

Sur le plan économique, Fidan a souligné l'expansion du commerce de la Turquie avec l'Afrique, qui dépassera les 35 milliards de dollars en 2023, et ses investissements qui s'élèvent à environ 7 milliards de dollars.

Il a souligné l'approche holistique de son pays pour favoriser les partenariats économiques et le développement, y compris les efforts dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale.

Il a également souligné la forte présence diplomatique de son pays, qui compte 44 ambassades turques en Afrique et 38 ambassades africaines dans la capitale turque.

Fidan a conclu en appelant à la réforme des Nations unies, notamment en faveur d'une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité.

Il a également félicité les nations africaines pour leur soutien à la cause palestinienne et a souligné l'importance des voix africaines dans les plateformes mondiales, telles que le G20.

