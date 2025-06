La "transformation des immenses potentiels économiques" a été au centre d'un Conseil d’affaires réunissant la République démocratique du Congo et le Nigeria, tenu du 1er au 2 novembre à Lagos, la capitale économique du Nigeria, a indiqué le ministère congolais de l’Economie, dans un communiqué.

"Le Conseil d’affaires RDC-Nigeria s’est donné comme mission de transformer les immenses potentiels économiques qui existent entre les deux pays par le biais d’une coopération bilatérale renforcée", relève le communiqué relayé par l'Agence congolaise de presse.

"Le vice-premier ministre en charge de l’Economie nationale, le Prof. Daniel Mukoko Samba qui a pris part à la réunion du Conseil d’affaires RDC-Nigeria prévue du 1er au 2 novembre 2024 a exposé sur le climat d’investissement en République Démocratique du Congo", informe-t-on encore.

"Selon le programme établi par les organisateurs, l’exposé du ministre de l’Economie nationale a porté également sur l’analyse complète des conditions économiques actuelles et de la stabilité politique, sur l’aperçu des cadres réglementaires et des réformes visant à attirer les investissements étrangers ainsi que sur la mise en avant des secteurs porteurs d’investissements, en particulier dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’énergie, de l’agriculture, des mines, du transport urbain et de l’immobilier», ajoute-t-on.

Le Conseil d’affaires RDC-Nigeria a été Créé en 2022 "avec la vision commune de promouvoir le commerce et l’investissement entre les plus grands pays de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest".

En avril 2023, la capitale congolaise Kinshasa a abrité la deuxième réunion des parties prenantes du Conseil d’affaires RDC-Nigeria, réunissant des hommes d’affaires nigérians et congolais ainsi que les responsables des services publics de ces deux pays pour évaluer et faire des propositions, en vue de l’amélioration du partenariat d’affaires entre Kinshasa et Abuja.