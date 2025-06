Le Président turc Recep Tayyip Erdogan appelle davantage de pays à reconnaitre l’État de Palestine, estimant que c’est "la meilleure réponse à apporter au génocide perpétré par Israël à Gaza".

Erdogan qui intervenait lundi lors de la cérémonie d’ouverture de la 40ème réunion des ministres des pays de l’ISEDAK (Comité permanent de la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique OCI) a réservé une bonne partie de son allocution aux crimes et massacres qu’Israël commet depuis plus de 13 mois à Gaza et au Liban.

"L'un des génocides les plus sauvages du dernier siècle a eu lieu et continue d'être perpétré à Gaza", a déploré le président qui a tenu à rendre hommage à la bravoure et la résistance des Palestiniens.

"Le régime sioniste et ses partisans commettent, depuis 13 mois, tous types de cruautés et de génocides. Mais ils n'ont pas réussi à faire plier nos frères palestiniens", a-t-il souligné avant d’appeler à la solidarité et l’union du monde islamique en particulier face à ces massacres.

"Il est essentiel que le monde islamique mette de côté ses divergences pour apporter son soutien à la lutte légitime des peuples palestinien et libanais", a-t-il dit.

Par ailleurs, le président turc a indiqué que son pays continue d’apporter une aide humanitaire indispensable pour les Gazaouis.

"Jusqu'à présent, et avec le soutien des autorités égyptiennes, nous avons fait parvenir à Gaza plus de 85 mille tonnes d'aide humanitaire", a-t-il conclu.

