Au moins 24 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation au large des îles Comores, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) lundi.

L'agence des Nations Unies a indiqué que des femmes, des enfants et des nourrissons figuraient parmi les victimes de l'incident.

Selon l'OIM, l'embarcation a été délibérément renversée par des trafiquants entre Anjouan et Mayotte dans la nuit de vendredi à samedi.

L'embarcation transportait une trentaine de personnes de différentes nationalités, dont sept femmes, quatre mineurs âgés de six et deux ans, et deux nourrissons.

Cinq survivants ont été secourus samedi matin par des pêcheurs, selon l'OIM.

Cet accident intervient après deux tragédies similaires survenues dans la même zone au cours des trois derniers mois.

En septembre, un bateau avec 12 personnes à son bord, dont deux enfants et une femme enceinte, a quitté la côte d'Anjouan et n'a jamais atteint Mayotte. En août, huit personnes ont perdu la vie dans un incident similaire, dont un garçon de 12 ans.

« Des milliers de personnes sont mortes sur cette route migratoire en tentant d'atteindre l'île contestée de Mayotte, île de l'archipel des Comores et département français depuis 2011 », indique l'ONU.

