Deux soldats de la Mission de Transition de l'Union Africaine en Somalie (ATMIS) ont été tués et un autre a été blessé, dimanche, à la suite d'une attaque au mortier dans le périmètre de l'aéroport international de Mogadiscio.

L'enceinte de l'aéroport abrite la mission de l'Union africaine, celle de l'Union européenne, des Nations unies, ainsi que plusieurs missions diplomatiques étrangères, dont celles des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont fait l'objet de multiples attaques cette année.

Dans un communiqué, l'ATMIS a condamné les attaques au mortier lancées dimanche contre le camp de base de Halane.

"Cet attentat odieux ne nous dissuadera pas, ni les forces de sécurité somaliennes, de rechercher une paix et une sécurité durables en Somalie", a indiqué dans un communiqué le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et chef de la mission ATMIS, l'ambassadeur Mohamed El-Amine Souef.

Il a réaffirmé l'engagement "inébranlable" de la mission à lutter contre le terrorisme et à construire une Somalie pacifique et prospère.

"L'ATMIS présente ses plus sincères condoléances aux familles, aux amis et aux proches de ceux qui ont perdu la vie et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées au cours de l'attaque", a-t-il ajouté.

Des hauts responsables de l'ATMIS se sont rendus sur le site de l'attaque au mortier pour évaluer la situation.

La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant des groupes terroristes al-Shabaab et Daech.

Depuis 2007, al-Shabaab combat le gouvernement somalien et l'ATMIS, une mission multidimensionnelle autorisée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le groupe terroriste a intensifié ses attaques depuis que le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud lui a déclaré une "guerre totale".

