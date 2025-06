Les Forces Armées Royales du Maroc participent, à travers leurs forces navales, à l'exercice "PHOENIX EXPRESS 24", organisé par la Tunisie en collaboration avec le Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) du 4 au 15 novembre.

Plus de 1 100 militaires et observateurs des cinq pays du Maghreb, ainsi que des États-Unis, de l'Italie, de la Turquie, de Malte, de la Belgique, de la Géorgie et du Sénégal, y participent, selon un communiqué du ministère tunisien de la Défense nationale.

Neuf navires militaires participent à cet exercice naval multinational visant à renforcer la coopération, améliorer les compétences des équipages, et développer les capacités de lutte contre les activités maritimes illégales et le crime organisé en Méditerranée.

Le ministère tunisien de la défense nationale a également indiqué que, parallèlement à l'exercice, des cours théoriques et des ateliers pratiques seront organisés pour les participants dans divers domaines maritimes, notamment les techniques d'inspection des navires, la plongée, le renseignement maritime, la défense biochimique, le soutien médical et les réglementations régissant les activités maritimes.

