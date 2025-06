Alors que les Américains se préparent à voter le jour de l'élection, les autorités appellent à la patience pendant le dépouillement des bulletins de vote dans ce qui pourrait être une course présidentielle historiquement serrée - et avertissent qu'il faudra peut-être des jours pour savoir qui a gagné.

Les citoyens américains ne votent pas directement pour un président, mais pour 538 grands électeurs qui choisiront le président, selon un système appelé le collège électoral.

Chaque État vote pour le candidat qui a remporté le vote populaire. Les grands États, qui ont plus de représentants au Congrès américain, obtiennent une plus grande part des 538 voix du collège électoral.

La vice-présidente démocrate Kamala Harris et son rival républicain, Donald Trump, s'efforceront d'obtenir les 270 voix qui leur permettront de franchir la moitié du chemin et leur garantiront les clés du bureau ovale.

Mais comme la course de cette année se joue sur le fil, les experts soulignent le risque croissant de retards et de complications, comme des contestations juridiques sur le décompte des voix.

Plus de 82 millions de personnes ont voté avant mardi, soit plus de la moitié du total des bulletins de vote déposés en 2020.

Quelle est la durée du dépouillement ?

Les premiers bureaux de vote ferment à 18 heures, heure de l'Est (2300 GMT), mais lorsque la course est serrée, il peut s'écouler plusieurs jours avant qu'un vainqueur ne soit désigné.

En 2020, les médias américains ont déclaré le candidat démocrate Joe Biden vainqueur le samedi 7 novembre, bien que les bureaux de vote aient fermé le mardi précédent.

En 2016 et 2012, les électeurs ont attendu moins longtemps.

Une fois les votes exprimés, les fonctionnaires électoraux locaux, qui peuvent être nommés ou élus, les traitent et les comptent. Les méthodes de comptage varient d'un endroit à l'autre.

De nombreux États ont modifié leurs lois électorales pour permettre aux électeurs ayant voté par correspondance ou à l'étranger d'être préparés pour le dépouillement avant le jour du scrutin, bien que la Pennsylvanie et le Wisconsin n'aient pas procédé à des changements similaires.

Ces deux États sont des champs de bataille qui pourraient basculer vers l'un ou l'autre parti. Les bulletins de vote par correspondance ne pouvant être traités avant le 5 novembre, le dépouillement pourrait s'en trouver ralenti.

Des décomptes particulièrement serrés peuvent également donner lieu à des recomptages.

Qui certifie les résultats ?

Plutôt que d'attendre que les autorités locales déclarent les vainqueurs, les médias américains annoncent les courses en se basant sur ce qu'ils voient dans les votes.

Mais ce processus n'est pas officiel et les résultats doivent encore être certifiés au niveau de l'État, en tenant compte de chaque bulletin de vote.

La date limite pour la certification des résultats par les États est le 11 décembre, et les grands électeurs désignés par chaque État votent alors pour le candidat qui a remporté le vote populaire.

Le 25 décembre, les certificats électoraux de chaque État doivent être reçus par le président du Sénat, qui est également le vice-président - Harris.

Le 6 janvier, le Congrès compte et confirme les résultats avant l'investiture du nouveau président le 20 janvier.

Qu'est-ce qui peut entraîner des retards ?

La certification est une formalité, mais les experts mettent en garde contre les risques croissants d'obstruction.

Au moins 22 responsables électoraux de comté ont voté en 2022 pour retarder la certification dans les États pivot, ont noté les experts de Brookings dans un commentaire le mois dernier.

Il s'agit d'une augmentation de près de 30 % par rapport à 2020. Selon Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), au moins 35 responsables électoraux ont « refusé de certifier les résultats des élections et pourraient être en mesure de le faire à nouveau ».

Une obstruction réussie pourrait avoir un impact sur les délais de certification au niveau des États et au niveau fédéral, a averti le groupe de campagne.

Le processus de certification a fait l'objet d'un examen minutieux et a été particulièrement politisé depuis que Trump a refusé de concéder l'élection de 2020. En 2020, Covid-19 a également retardé les résultats.

Les deux partis ont intenté un grand nombre d'actions en justice avant le jour du scrutin, ce qui pourrait également compliquer la compilation des résultats.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp