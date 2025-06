Le président Erdogan est accompagné de la première dame Emine Erdogan, du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, du ministre de la Défense nationale Yasar Guler, ainsi que d'autres responsables. Il a été accueilli par le président du Kirghizstan, Sadyr Japarov, et son épouse, Aygul Japarov, à l'aéroport international de Bichkek-Manas.

Priorités stratégiques

Le secrétaire général de l'OET, Kubanychbek Omuraliev, a précisé à Anadolu que lors du sommet, les États membres se concentreront sur quatre domaines clés : l'intégration économique, le développement durable, la transformation numérique et la sécurité.

Il a noté que l’objectif est d’approfondir les liens en matière de commerce et d'investissement, en ajoutant qu'un accord de partenariat sur l'économie numérique sera signé pour l'intégration économique ; ce qui facilitera le commerce numérique entre les États membres et permettra aux entreprises de fonctionner plus efficacement dans un cadre commun.

Omuraliev a également mis en avant l’engagement de l'OET à promouvoir le Conseil financier vert et l'initiative Vision verte, qui soutiendront les projets respectueux de l'environnement dans les secteurs de l'énergie renouvelable et du développement urbain durable.

En ce qui concerne la transformation numérique, Omuraliev a souligné que la Turquie développe un grand modèle linguistique turc (LLM) pour l'apprentissage automatique ainsi qu’un satellite d'observation de la Terre produit localement. Ces avancées viseront à renforcer la surveillance environnementale, la connectivité numérique et l'innovation dans les nations turques.

Un accord sur les mécanismes de protection civile, destiné à coordonner les réponses aux catastrophes et aux situations d'urgence, sera également signé, renforçant ainsi la coopération sécuritaire entre les États membres.

Le secrétaire général a ajouté que la coopération entre les États membres reste une priorité majeure pour l’OET, avec un accent particulier sur la mise en place des structures facilitant une communication ininterrompue, le soutien mutuel et la réalisation de projets communs.

L'établissement de bureaux de liaison dans les principaux centres mondiaux et la désignation d'ambassades contribueront à accroître la présence diplomatique et à améliorer la fluidité opérationnelle entre les États membres, contribuant ainsi à la coordination de projets et d'initiatives communs.

Le groupe travaille également à la mise en place d'un conseil des banques centrales.

L'OET, composée de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizstan et de l'Ouzbékistan comme membres à part entière, de la Hongrie et du Turkménistan en tant qu'observateurs, vise à renforcer la coopération dans des domaines variés tels que le commerce, la politique, la culture et la sécurité.

Depuis sa création, l'OET joue un rôle essentiel dans la promotion de la collaboration régionale et du patrimoine culturel commun. L'organisation a réalisé des avancées significatives en stimulant le commerce entre les États membres, en soutenant des projets d'infrastructure et en encourageant des initiatives culturelles pour préserver l'identité turque.

