Le directeur sportif d'Arsenal, Edu Gaspar, a démissionné de son poste au sein du club, a confirmé lundi le club de Premier League.

"Cela a été une décision incroyablement difficile à prendre. Arsenal m'a donné l'opportunité de travailler avec tant de personnes extraordinaires et la chance de faire partie de quelque chose de si spécial dans l'histoire du club", a annoncé Edu dans un communiqué.

"Je remercie Stan, Josh, Tim et Lord Harris pour le soutien qu'ils m'ont apporté", a-t-il ajouté.

L'ancien joueur d'Arsenal est revenu au club en tant que directeur technique en juillet 2019.

En novembre 2022, l'homme de 46 ans a été promu au nouveau rôle de directeur sportif, où il a supervisé le football masculin, le football féminin et le football d'académie.

Pendant son mandat chez les Gunners, Edu a signé un contrat avec le manager Mikel Arteta et quelques stars, notamment William Saliba, Gabriel Magalhaes, Martin Odegaard et Declan Rice.

