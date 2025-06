Par Mazhun Idris

Contrairement aux élections générales précédentes, les élections américaines de 2024 s'accompagnent d'appréhensions accrues, comme le pense Nicole, une femme noire de 25 ans de l'État du Wisconsin, dans le Haut-Midwest.

« L'atmosphère des élections est tendue, à la fois hors ligne et sur les médias sociaux », déclare cette étudiante diplômée de l'université du Wisconsin à Madison. Nicole ajoute qu'elle « a hâte que la saison électorale se termine ».

Un moment existentiel

Elle s'inquiète de ses droits en tant que femme noire et partage les mêmes craintes que les personnes de couleur à travers le pays. Ces propos reflètent l'état d'esprit de certains électeurs noirs et de l'ensemble de la population minoritaire.

La désillusion apparente de la communauté électorale afro-américaine n'est peut-être pas nouvelle ou particulière, car les deux principaux candidats à la présidence présentent l'élection comme un « moment existentiel » pour les États-Unis et leur population.

L'élection présidentielle américaine de 2024, qui aura lieu le 5 novembre, sera la 60e élection présidentielle de l'histoire. Des millions d'électeurs éliront le prochain président et le prochain vice-président pour un mandat de quatre ans, à partir de janvier 2025.

Vote anticipé

Les candidats des deux principaux partis politiques s'affrontent pour remplacer Joe Biden, le président sortant du parti démocrate, qui s'est retiré de la course en juillet.

La vice-présidente Kamala Harris est en lice pour les démocrates, ainsi que Tim Walz, son colistier et gouverneur du Minnesota.

Donald Trump, le 45e président des États-Unis qui a perdu sa réélection en 2021, se présente avec James David Vance, sénateur de l'Ohio, pour reconquérir la Maison Blanche.

Un jour avant les élections, plus de 75 millions de personnes sur environ 244 millions d'électeurs auraient voté par anticipation.

Exceptionnellement serré

Différents sondages d'opinion ont suggéré que la course entre Harris et Trump était « exceptionnellement serrée ».

Mais même si les appels à la participation électorale se multiplient, la communauté noire craint un éventuel ciblage post-électoral.

Nicole craint de devoir faire face à des personnes qui pourraient « se sentir encouragées à ne plus cacher leur racisme » après les résultats du scrutin de 2024. Elle garde cependant une grande confiance dans le processus électoral.

"Un candidat qui aide tout le monde"

« Je pense que tout le monde devrait s'inscrire sur les listes électorales et s'assurer de voter pour le candidat dont il pense qu'il l'aidera, mais aussi ses voisins et le pays », déclare Nicole.

Les statistiques montrent que le taux de participation des électeurs noirs est plus élevé que celui des électeurs latinos et asiatiques.

En 2024, le nombre d'électeurs noirs éligibles devrait atteindre 34,4 millions, soit une augmentation de 7 % par rapport aux chiffres de 2020.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les électeurs noirs sont considérés comme importants pour déterminer le résultat des élections.

Les élections présidentielles aux États-Unis opposent traditionnellement les candidats démocrates et républicains dans une bataille de messages parallèles, sur des questions telles que l'économie, les soins de santé, l'immigration, la justice et les réformes fiscales.

Tensions mondiales

Cette année, les retombées politiques des tensions mondiales croissantes liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont ajouté une ferveur implacable à la compétition. Washington, sous la houlette de Biden et Harris, a maintenu un soutien sans faille à l'Ukraine et, à l'inverse, a toléré les brutalités commises par Israël à l'encontre du peuple palestinien.

Au niveau national, les Noirs américains n'oublient jamais leur histoire de luttes constitutionnelles et sociales pour le droit de vote. Il s'agit d'une communauté qui n'a jamais eu la vie facile en termes de droit de vote, depuis l'époque de la fondation du pays.

Réformes de la justice raciale

D'un point de vue constitutionnel, le suffrage légal pour tous les citoyens américains n'a été défini pour la première fois qu'en 1870.

Il a fallu plusieurs amendements à la Constitution et plusieurs lois du Congrès pour étendre le droit de vote aux Afro-Américains de tous les sexes, ce qui a abouti aux réformes de la justice raciale des années 1960.

Harris souhaite devenir la première femme présidente des États-Unis. Une victoire de M. Trump, en revanche, ferait de lui le premier ancien président à gagner après avoir perdu sa réélection, depuis le XIXe siècle.

