Le ministre libanais de la santé, Firas Abiad, a annoncé l'ouverture, mardi, d'une unité de traitement des brûlures à l'hôpital turc de Sidon, afin d'offrir un traitement critique aux personnes blessées pendant l'assaut israélien contre le Liban.

"Une unité (de traitement des brûlures) ouvrira demain à l'hôpital turc de traumatologie et de réadaptation de Sidon", a déclaré Abiad lors d'une conférence de presse à Beyrouth lundi.

"Cet hôpital sera la référence au Liban pour le traitement des brûlures", a-t-il ajouté.

Le ministre libanais a remercié la Turquie pour le projet d'hôpital par l'intermédiaire de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

La crise des soins de santé au Liban

Abiad a indiqué que l'unité de traitement des brûlures comprendra une section d'urgence et des blessés, deux salles d'opération, quatre unités de soins intensifs, quatre lits pour le traitement des brûlures et des cliniques pour le traitement des brûlures et la kinésithérapie.

La Turquie a proposé de construire l'hôpital à la suite de la guerre israélienne contre le Liban en 2006. L'établissement a été construit en 2010, mais les préparatifs pour sa mise en service sont en cours.

Le ministre libanais de la Santé a annoncé que huit hôpitaux du pays avaient été mis hors service à la suite d'attaques israéliennes contre des installations médicales.

Depuis la fin du mois de septembre, Israël a intensifié ses attaques aériennes au Liban contre ce qu'il prétend être des cibles du Hezbollah, dans le cadre d'une escalade de la guerre transfrontalière qui oppose Israël et le groupe libanais, déclenchée par l'offensive brutale d'Israël sur Gaza.

Selon les autorités sanitaires libanaises, les attaques israéliennes ont fait près de 3 000 morts et plus de 13 300 blessés depuis octobre 2023.

Israël a élargi le conflit en lançant une incursion dans le sud du Liban le 1er octobre de cette année.

