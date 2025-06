Dans une circulaire adressée aux opérateurs exportateurs de graines d’arachide, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a annoncé la suspension des exportations de graines d’arachide pour la campagne 2024-2025, à compter du 15 novembre 2024.

Cette mesure vise à éviter tout chevauchement avec la campagne de commercialisation nationale de la même période, indique le document.

La décision fait suite à une première autorisation d’exportation temporaire, accordée du 12 septembre au 15 novembre 2024, pour permettre une fenêtre de vente à l’international.

Toutefois, pour préserver l’approvisionnement local et garantir une gestion fluide de la campagne de commercialisation, le ministère a décidé de stopper toute exportation après cette date jusqu’à nouvel ordre.

Cela implique que toute licence ou autorisation d’exportation non utilisée d’ici le 15 novembre deviendra automatiquement caduque et invalide.

Le ministère a également rappelé l’importance d’une application rigoureuse de cette mesure par les services compétents pour s’assurer du respect des nouvelles directives.

Des implications économiques pour les acteurs de la filière

La décision pourrait avoir des répercussions significatives pour les opérateurs de la filière arachidière, qui comptent généralement sur les exportations pour dynamiser leurs revenus.

Les exportateurs et acteurs concernés, tels que la Sonacos SA et d’autres entreprises et associations répertoriées dans la circulaire, devront ainsi adapter leurs stratégies commerciales en tenant compte de cette restriction.

La suspension des exportations s’inscrit dans une politique plus large de souveraineté alimentaire, un objectif prioritaire pour le gouvernement sénégalais.

En contrôlant les flux de graines d’arachide à l’international, le ministère entend sécuriser les approvisionnements nationaux et soutenir les acteurs locaux de la transformation, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays.

