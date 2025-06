Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a félicité Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine.

Le Chef de l'Etat turc a partagé un message sur les réseaux sociaux, mercredi, concernant les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis.

"Je félicite mon ami Donald Trump, qui a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique après une grande lutte et a été réélu président des États-Unis", a-t-il d'abord partagé.

Et de poursuivre:

"Dans cette nouvelle période, qui commencera avec le choix du peuple américain, j'espère que les relations Turquei-États-Unis seront renforcées, que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre Russie-Ukraine, prendront fin ; je crois que davantage d'efforts seront déployés pour un monde plus juste. Je souhaite que les élections soient de bonne augure pour le peuple américain ami et allié et pour l'humanité tout entière."