Les leaders africains ont commencé à féliciter Donald Trump qui a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison Blanche. A 10H44 GMT, il cumulait un total de 276 grands électeurs contre 219 pour sa rivale démocrate Kamala Harris, au-delà donc du seuil de 270 requis. Les messages de quelques présidents africains :

Félix Tshisekedi, président de la RDC

"Au nom du peuple congolais et en son nom propre, j'adresse mes vives félicitations à Donald Trump pour sa belle victoire à l'élection présidentielle. (Je suis prêt) à collaborer avec le nouveau Président américain élu et à approfondir le partenariat stratégique entre la RDC et les EtatsUnis qui entretiennent déjà de bonnes relations amicales et de coopération."

Faure Gnassingbé, président du Togo

"Je vous adresse, au nom du peuple togolais, de vives félicitations pour votre victoire ! Votre seconde accession à la présidence des États-Unis d’Amérique traduit la confiance des électeurs en votre leadership et en votre capacité à guider votre nation vers un avenir prospère."

Bola Tinubu, président du Nigeria

"Nous adressons nos sincères félicitations au président Donald Trump pour sa réélection. Ensemble, nous pouvons renforcer la coopération économique, promouvoir la paix et relever les défis mondiaux qui affectent nos citoyens."

Abdel Fattah al-Sissi, président de l'Egypte

"Je lui souhaite beaucoup de succès (...) et j'ai hâte de parvenir ensemble à la paix, à la stabilité régionale et au renforcement du partenariat stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis et leurs peuples amis", a déclaré le président Sissi sur son compte officiel X.

Hassan Sheikh Mohamud, président de la Somalie

"Je vous félicite en tant que Président élu des États-Unis d'Amérique pour votre victoire électorale historique. Je me réjouis de poursuivre la collaboration et le partenariat solides de nos deux nations pour faire progresser la paix, la sécurité et la prospérité commune de nos deux pays."

Evariste Ndayishimiye, président du Burundi

"J'adresse mes plus sincères félicitations au président élu Donald Trump pour (sa) victoire historique aux élections. Je vous transmets mes vœux de réussite alors que vous dirigez l'Amérique avec détermination et conviction. Je me réjouis de renforcer davantage la coopération entre le Burundi et les États-Unis."

Hakainde Hichilema, président de la Zambie

"Chaleureuses félicitations au peuple des Etats-Unis, pour l'élection de Donald Trump en tant que 47e président. Cette réalisation historique démontre la liberté du peuple à choisir ses dirigeants. Nous nous réjouissons de renforcer notre coopération bilatérale & d'approfondir nos liens."

Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe

"Félicitations au président élu Donald Trump pour sa victoire électorale. Le monde a besoin de plus de dirigeants qui parlent au nom du peuple. Le Zimbabwe est prêt à travailler avec vous et le peuple américain pour construire un monde meilleur, plus prospère et plus pacifique."

