A la mi-journée du mercredi 6 novembre, il cumulait un total de 277 grands électeurs contre 219 pour sa rivale démocrate Kamala Harris, au-delà donc du seuil de 270 requis. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés

Trump a déclaré dans un premier discours en Floride mercredi qu'il avait « surmonté les obstacles ».

Mais Alors, qui est Donald John Trump, 45è président des États-Unis entre 2017 et 2021 ?

Réussite dans l'immobilier

Il est né à New York le 14 juin 1946.

Son père, Fred Trump, était un important promoteur immobilier. Sa mère avait des racines écossaises.

Donald John Trump fait ses études à l'Académie militaire de New York, puis obtient une licence en finance et commerce à l'université de Pennsylvanie.

En 1971, il reprend la société immobilière de son père et la rebaptise « Trump Organization ». L'entreprise est ensuite impliquée dans plusieurs projets, notamment des hôtels, des centres de villégiature, des immeubles résidentiels et commerciaux, des casinos et des terrains de golf.

En 2004, il a lancé l'émission de téléréalité « The Apprentice ».

En 2005, Donald Trump a épousé Melania. Ils ont un fils, Barron. Donald Trump a également quatre enfants adultes issus de mariages précédents : Donald Jr, Ivanka, Eric et Tiffany.

Du business à la politique

Lors des primaires de 2016, il a battu plusieurs adversaires pour remporter l'investiture du Parti républicain à l'élection présidentielle. Bien qu'il ait perdu le vote populaire, M. Trump a battu l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton la candidate du parti démocrate lors de l'élection présidentielle en remportant la majorité des voix du collège électoral.

Le slogan de campagne de Trump était « Make America Great Again ».

Il a accédé directement à la fonction suprême sans expérience politique élective préalable.

Cependant, il s'est fortement appuyé sur les médias sociaux dans ses messages de campagne.

En tant que président, M. Trump a promulgué une importante réforme fiscale et a supervisé la réduction de la réglementation fédérale.

Sa politique commerciale comprend des droits de douane sur l'aluminium, l'acier et d'autres produits étrangers.

Investiture en janvier

Lors des élections de 2020, M. Trump a perdu sa réélection face au candidat du parti démocrate Joe Biden. Initialement, Biden devait affronter Trump lors des élections de cette année, mais le président sortant s'est retiré de la course en juillet, sous la pression de plusieurs de son entourage et son parti.

Le collège électoral se réunira en décembre pour confirmer les résultats de l'élection présidentielle de 2024. Le nouveau président américain prêtera serment le 20 janvier 2025.

