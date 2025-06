La statue du roi Shaka KaSenzangakhona, figure emblématique de l'histoire zouloue, a été inaugurée jeudi à l'aéroport international King Shaka, en Afrique du Sud.

Le monument a été caché à la vue du public pendant deux ans après que l'installation initiale de 3,2 millions rands (183,7 millions de dollars) au niveau du sol a suscité des critiques en 2010 parce qu'elle ne représentait pas de manière adéquate la stature du fondateur de la nation AmaZulu.

Le porte-parole du département des Sports, des arts et de la culture du KwaZulu-Natal, Ntando Mnyandu, explique que la nouvelle statue mesure cinq mètres de haut et est placée sur un socle de six mètres.

L'événement s'est déroulé en présence de hauts responsables gouvernementaux et culturels, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le roi zoulou Misuzulu Sinqobile kaZwelithini.

Un hommage grandiose

Les autorités sud-africaines ont déclaré que la statue, un hommage imposant au puissant roi zoulou, est un symbole du riche patrimoine culturel et de l'importance historique de la région.

"Cette statue est un fier témoignage d'une époque glorieuse de la vie de la nation zouloue sous le règne du roi Shaka. Une statue comme celle que nous dévoilons aujourd'hui représente non seulement un grand personnage, mais aussi une histoire, un système de valeurs et les aspirations d'un peuple", a déclaré Ramaphosa lors de la cérémonie d'inauguration.

La statue devrait devenir une attraction pour les visiteurs de l'aéroport, rappelant la fière histoire de la région.

Shaka KaSenzangakhona, né en 1787, était également connu sous le nom de Shaka Zulu.

Il fut le souverain du royaume zoulou de 1816 à 1828 et l'un des monarques les plus influents du royaume zoulou, célèbre pour ses réformes de grande envergure, en particulier dans l'armée zouloue.

