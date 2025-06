Le Rwanda a livré jeudi une cargaison d'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza déchirée par la guerre, a annoncé le gouvernement.

L'aide, qui comprend des denrées alimentaires, des médicaments et des consommables médicaux, a été livrée en partenariat avec la Jordanie, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

"Le don, qui soutient les efforts de secours internationaux en cours, a été reçu par l'Organisation caritative hachémite jordanienne à Amm an, et consiste en 19 tonnes de nourriture, y compris des aliments enrichis pour les enfants, des médicaments et des consommables médicaux", a indiqué le communiqué.

La déclaration ajoute que le Rwanda soutient la fin du conflit et la protection de la vie des civils.

Israël a mené une offensive dévastatrice sur Gaza depuis une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, tuant plus de 43 000 personnes et rendant l'enclave presque inhabitable. L'aide alimentaire et les autres formes d'aide sont très limitées.

Israël fait l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions dans l'enclave sous blocus.

