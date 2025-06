Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris officiellement fonction vendredi, après que le Parti démocratique du Botswana (BDP), longtemps au pouvoir, a a concédé sa défaite à l'issue des élections qui se sont tenues en octobre.

Après 58 ans à la tête du pays, le BDP a perdu sa majorité face à la coalition d'opposition de Boko, l'Umbrella for Democratic Change (UDC), à l'issue d'un scrutin historique.

Lors de sa prestation de serment, Boko a déclaré : "Je respecterai la Constitution du Botswana et les lois, et je mettrai mes compétences au service et au bien-être du peuple, sans crainte ni faveur, sans affection ni malveillance. Que Dieu me vienne en aide".

La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au stade national de la capitale, Gaborone.

Des chefs d'État et des dirigeants africains ont assisté à l'événement, notamment le premier ministre du Mozambique, Adriano Maleiane, et le vice-président sud-africain, Paul Mashatile.

Succédant au président sortant Mokgweetsi Masisi, Boko, 54 ans, est devenu le premier dirigeant du Botswana, ce qui a été décrit comme un changement sismique pour le pays.

C'est la troisième fois que Boko, avocat spécialiste des droits de l'homme et diplômé de la faculté de droit de Harvard, se présente à l'élection présidentielle, après s'être déjà présenté en 2014 et en 2019. Il a fondé l'UDC en 2012 afin d'unir les groupes d'opposition contre le BDP.

En tant que leader du Front national du Botswana (BNF), Boko a joué un rôle crucial dans la formation du collectif UDC, aujourd'hui triomphant.

Créé en 2012, l'UDC est une coalition comprenant le BNF de Boko, le Mouvement botswanais pour la démocratie et le Parti du peuple botswanais.

Boko doit aussitôt s'attaquer à des défis urgents tels que la hausse du taux de chômage qui touche principalement les jeunes du pays.

Le nouveau vice-président du Botswana, Ndaba Gaolathe, a prêté serment devant le parlement jeudi, en même temps que le nouveau président du parlement, Dithapelo Keorapetse.

